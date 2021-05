Hola @vox_es por si interesa.

Pedro Piqueras diciendo hdp después del vídeo del enfrentamiento entre PP y Vox pic.twitter.com/ijWBKE80T7 — Bҽʅéɳ 🎨🤿💚🇪🇸 #вarışardυç (@ElCuartoGato66) May 27, 2021

ha tornat a protagonitzar un surrealista moment davant les càmeres dels. El presentador de 66 anys va patir una sonada relliscada durant les notícies del dijous a la nit quan, després d'introduir un vídeo sobre el partit d'ultradreta Vox, se li va escapar la paraula "puta" en ple directe. La notícia tractava la baralla entre el diputat d'ultradreta i els altres grups parlamentaris a la ciutat de Ceuta.La polèmica amb Piqueras ha girat al voltant de la possibilitat que se li hagués escapat un insult, o contra el membre de Vox de Ceuta que protagonitzava el vídeo,o contra algú del seu equip.va aixecar molta polseguera, després de dies de tensió viscuts arran de la crisi diplomàtica entre l'estat espanyol i el Marroc a la tanca., del Partit Popular i president de Ceuta (i de l'assemblea de la ciutat autònoma), el va assenyalar com un dels responsables de voler "incendiar" el conflicte per aprofitar-se electoralment. És en aquest context quan a Piqueras, després de les imatges, se li escapa la paraula malsonant. A les xarxes han elaborat tota mena d'especulacions sobre a qui es referia Piqueras, però el presentador no ha fet cap altra esmena a la seva patinada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor