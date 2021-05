Una noia guanya un milió de dòlars per vacunar-se contra el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Rebre la vacuna contra el coronavirus ha estat la millor notícia de l'any per a milions de persones, però n'hi ha una que en guardarà un record ben especial: es tracta d'Abbigail Bugenske, una noia de 22 anys que ha guanyatBugenske és una veïna de Silverston, a l'estat nord-americà d'Ohio. La jove va rebre la primera dosi de la vacuna de Moderna i, amb ella, un milió de dòlars de regal. El premi forma part de la campanya organitzada pel governador, que promou la immunització col·lectiva amb sortejos d'un milió de dòlars.Hi ha ciutats que també ofereixen altres coses a canvi de vacunar-se, com ara cerveses, entrades d'espectacles o fins i tot marihuana . Però no n'hi ha cap d'aquest estil: "Vaig començar a cridar fins al punt que els meus pares pensaven que em passava alguna cosa dolenta, em van dir que em relaxés", assegura l'afortunada.

