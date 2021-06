Donar una nova vida a l'aigua per cuidar el planeta

L’aigua, clau davant l’emergència climàtica

Apostar per la regeneració i reutilització de l’aigua

Innovació i digitalització

Fer front al canvi climàtic és el gran repte col·lectiu del nostre temps. Una responsabilitat compartida que requereix actuar de forma immediata. Està en joc la vida tal com la coneixem avui dia. El canvi climàtic amenaça la rica biodiversitat del planeta i planteja un gran desafiament per a les ciutats i indústries, que hauran de ser capaces de superar sequeres i episodis climàtics extrems que posaran a prova la seva resiliència.El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, fa una crida a l’acció per restaurar els ecosistemes danyats per l’activitat humana. De la salut dels nostres ecosistemes depèn directament la salut del nostre planeta i dels seus habitants. Segons les Nacions Unides, uns ecosistemes sans ajuden a protegir-nos de les malalties, ja que la diversitat d’espècies fa més difícil la propagació de patògens.La ràpida pèrdua de biodiversitat requereix respostes immediates. Per això, la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient marcarà el llançament del Decenni de les Nacions Unides (ONU) per a la Restauració d’Ecosistemes 2021-2030. Es tracta d’un pla d’urgència per protegir i revertir els danys fets a la natura abans del 2030, data límit per evitar els pitjors impactes del canvi climàtic.L’aigua és un dels elements més afectats per l’emergència climàtica. Les projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya preveuen que, a mitjans d’aquest segle XXI, la temperatura augmenti 1,4 graus centígrads de mitjana anual a tot Catalunya i les precipitacions es redueixin al voltant del 7%. De fet, actualment ja plou a l’estiu un 35% menys que en els anys 50 del segle XX. Aigües de Barcelona, compromesa amb la preservació de l’entorn i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, és pionera en les propostes d’adaptació al canvi climàtic i de mitigació dels seus efectes. La companyia aposta per una estratègia basada en l’economia circular, que passa per potenciar la regeneració d’aigua per donar una nova vida a l’aigua que es depura a les seves instal·lacions.La reutilització de l’aigua és una opció imprescindible per fer front a l’impacte de les sequeres. Cal tenir en compte que la conca del Mediterrani és una zona de gran tensió hídrica, que s’ha disparat amb el canvi climàtic, i salvaguardar la disponibilitat d’aigua és bàsic per a la producció d’aliments i per mantenir la qualitat de vida en tots els territoris.Donar una nova vida a l’aigua suposa donar-nos-la també a nosaltres i al planeta. Apostar per l’aigua regenerada a l’àrea metropolitana de Barcelona permetria tenir més resiliència davant els impactes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i resiliència territorial, i evitaria haver de recórrer a l’aigua del riu Ter, cosa que afavoriria el bon manteniment del seu cabal ecològic.Al territori metropolità, es van depurar per Aigües de Barcelona el 2020 un total de 284 hectòmetres cúbics (hm3) d’aigua residual. Però només se’n van reutilitzar 12,4 hm3, és a dir, el 4,3% del total d’aigua depurada. A més, aquest volum d’aigua reutilitzada suposa únicament el 9% de la capacitat total de regeneració instal·lada al territori metropolità. És a dir, hi ha molt marge per al reaprofitament d’un recurs que cal incorporar a la gestió del cicle de l’aigua en els territoris impactats i vulnerables climàticament, com és el cas del litoral català. L’aigua regenerada té múltiples usos i es pot fer servir, per exemple, com a barrera contra la intrusió salina procedent del mar, per a la neteja de carrers, el reg agrícola o l’ús industrial, entre altres usos perfectament regulats per la legislació.Però més enllà de la regeneració de l’aigua, podem aplicar els conceptes de l’economia circular en aquestes plantes de tractament, i convertir-les en fàbriques de recursos (ecofactories). Per exemple, els fangs resultants del procés de depuració s’utilitzen per generar biometà, una nova font de combustible "verd" per al seu aprofitament en autobusos urbans, com ho demostra el projecte Life Nimbus realitzat en col·laboració amb Cetaqua, i on també participen Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), LABAQUA i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Aigües de Barcelona ha reduït en un 42,86% la seva petjada de carboni des del 2015, un indicador que mesura les emissions directes i indirectes de gasos d’efecte hivernacle, i disposa de la flota de vehicles elèctrics més gran de l’àrea metropolitana de Barcelona, formada per 145 vehicles amb el segell de qualitat ambiental.L’Agenda 2030 d’Aigües de Barcelona és el seu "full de ruta" per al desenvolupament sostenible, i es basa en tres pilars: les persones, la ciutat i el medi ambient. L’objectiu és impulsar projectes innovadors que permetin, a través de l’aigua i la sostenibilitat, crear valor per a Barcelona i el seu entorn metropolità. La innovació i la digitalització són fonamentals per liderar la transició cap a un model més sostenible i resilient, per això, Aigües de Barcelona ha arribat a acords de col·laboració amb start-ups com Wallbox, SmartMonkey i Bia, entre d’altres.Les aliances amb els agents socials i les administracions són també un dels signes d’identitat de la companyia, que aposta per un gran Pacte Social per garantir una recuperació econòmica verda i justa basada en tres eixos: la solidaritat (no deixar ningú enrere), l’ocupació de qualitat i la reconstrucció verda. La col·laboració publicoprivada és bàsica, en aquest sentit, per fer front als reptes plantejats pel canvi climàtic i per la situació derivada de la pandèmia.Compartir coneixement i experiència és el camí per generar més valor i per fer front als grans reptes. El canvi climàtic ens obliga a tots a buscar noves solucions per cuidar els recursos més preuats que tenim. L’aigua té moltes vides. Aprofitem-les totes.