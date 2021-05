Torna el primer autocinema de Catalunya

L'Autocine Resquitx a Golmés (Pla d'Urgell) torna a engegar aquest dissabte 29 de maig les sessions de cinema a l'aire lliure, després d'un any de la seva primera edició, en què es va convertir en el primer autocinema de Catalunya.La iniciativa, que va sorgir en ple confinament, té l'objectiu de dinamitzar l'oci de les terres de Ponent al voltant del cinema en un espai que durant molts anys va ser considerat com la "meca del lleure nocturn", en referència a la discoteca Big Ben, una de les més grans d'Europa. Segons expliquen els organitzadors, l'objectiu és oferir enguany "una experiència de lleure completa, amb el cinema com a eix vertebrador" durant tot l'estiu.En la seva primera edició tenia una durada temporal i excepcional per l'emergència sanitària del coronavirus i de l'èxit de la convocatòria se'n van fer ressò mitjans internacionals.L'esdeveniment obre aquest dissabte amb la projecció de Gozilla VS Kong. El dissabte 5 de juny la pel·lícula que es projectarà serà Reservoir Dogs i el 12 de juny Cruella.

