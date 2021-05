Test d'antígens i mascaretes FFP2 eviten la transmissió als concerts

Altres notícies que et poden interessar

Realitzar cribratge massiu amb test ràpid d'antigen SARS-CoV-2 el mateix dia, obligar l'ús de mascareta FFP2 per a tots els assistents i tenir una ventilació optimitzada són mesures que garanteixen la seguretat davant la Covid-19 en la celebració d'esdeveniments musicals en entorns tancats.Així es desprèn de l'estudi "PrimaCov" fet a la sala Apolo de Barcelona el desembre de 2020 i que s'ha dut a terme entre el Primavera Sound i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties infeccioses. A més, ha estat publicat a The Lancet Infectious Diseases.De fet, la revista britànica destaca la rellevància dels resultats d'aquest estudi, segons el qual cap dels 465 assistents al concert de la Sala Apolo el 12 de desembre de 2020 va donar un resultat positiu de RT-PCR per SARS-COV-2 en les proves realitzades vuit dies després del concert, en contrast amb les dues persones positives entre els 495 participants del grup de control.Els investigadors de la fundació responsables de l'estudi, Boris Revollo i Josep Maria Llibre, s'han mostrat "orgullosos" d'haver contribuït a demostrar la seguretat dels grans esdeveniments culturals en entorns tancats. "Aplicant les mesures adequades és possible reprendre activitats que durant els pitjors moments de la pandèmia no es van poder dur a terme", han dit.Per la seva banda, el director de Primavera Sound, Pablo Soler, ha reconegut que el seu treball ha posat de manifest que cultura i ciència són complementàries i poden treballar de forma conjunta per produir resultats d'abast transversal i universal.

