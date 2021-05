Els lloguers cauen un 9% a Barcelona respecte del pic del 2019

"Fins ara no s'ha pogut demostrar l'eficàcia de la llei de contenció de rendes, ja que el mercat de lloguer s'autoregula per buscar l'equilibri", ha conclòs la Cambra de la Propietat. L'entitat també ha lamentat que la llei posi el focus en els grans tenidors, una figura "totalment minoritària" a Catalunya.Per altra banda, la demanda de lloguer temporal a Barcelona ha caigut dràsticament el 2020 per la "desaparició" de col·lectius "molt importants" per la ciutat, com els estudiants, els turistes o els treballadors estrangers temporals.En contraposició amb la tendència de Barcelona, la renda contractual mitjana ha augmentat un 2,1% interanual a Catalunya el 2020, fins a 636 euros al mes. En el primer trimestre de 2021, la mitjana ha estat de 617 euros.Per fer aquests càlculs, la Cambra de la Propietat ha exclòs la capital catalana, ja que considera que per la seva magnitud del mercat de lloguer "esbiaixa" els resultats de tot Catalunya.Per donar resposta al "problema" en l'àmbit d'habitatge, l'entitat ha reclamat una "clara inversió pública", així com contribuir a solucionar la "preocupant" situació dels joves en el mercat de treball, la qual cosa repercuteix en l'accés a l'habitatge.