No és el que sembla: què li passa a Matthew Perry (Chandler) en l'especial de «Friends»?

La imatge promocional de la reunió de «Friends» Foto: HBO Max / Warner Brothers

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

La reunió del repartiment deha estat un èxit absolut el primer dia de la seva estrena. En només 24 hores, el comptador de visualitzacions d'va explotar a nivell mundial quan milions de fans van consumir les gairebé dues hores d'especial del retrobament dels 6 protagonistes de la sitcom més famosa de la història:. Està plena de bons moments, però les mirades es van dirigir cap a Perry, l'actor que interpretava enEls espectadors han destacat de manera massiva a les xarxes que l'actor que interpretava el Chandler està la majoria del temps seriós i callat. I, quan parla, Perry ho fa de forma una mica estranya, arrossegant la veu. Una actitud que, tenint en compte els antecedents de l'actor, que ha tingut problemes d'addicció amb les drogues i l'alcohol, va deslligar la preocupació dels fans. Però no és el que sembla: el seu anòmal comportament tindria una explicació bastant més quotidiana. , citant fonts properes a l'actor, explica que l'actitud Matthew Perry, molt menys participativa i riallera que els seus cinc companys, es deu al fet que estava encara convalescent d'una intervenció dental d'urgència a la qual es va haver de sotmetre just abans de rodar l'especial.Segons explica el rotatiu britànic, quan Matthew va aparèixer a la reunió, diversos membres del seu equip van dir queAixò va afectar el seu benestar i a com se sentia", explica aquesta font al diari que també estaca que" li feia mal bastant "i que" per això parlava arrossegant les paraules"." "Òbviament ningú vol rodar després d'una intervenció així, però va passar. Matthew vol que la gent sàpiga que", assegura aquesta font a The Sun.Tot i patir aquestes dificultats -i un evident canvi físic amb el pas dels anys-,. El primer, quan va revelar un problema que no coneixien ni tan sols els seus cinc companys: l'enorme pressió obsessiva que sentia cada nit de rodatge en el set de rodatge, amb atacs de pànic provocats perquè el públic no reia algun dels seus acudits."Creia que em moriria si no reien, començava a suar i em donaven convulsions", va revelar. "Mai ens vas parlar d'això", li va respondre una commoguda i sorpresa. A més, a la fi de l'especial, Perry va assegurar que els vincles creats durant aquelles deu temporades de rodatge perduren avui en dia i que, encara que el contacte no sigui constant, segueixen sent família cada vegada que es troben en alguna festa i esdeveniment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor