Laporta: «Amb l'auditoria estan sortint coses preocupants i sorprenents»

Joan Laporta ha donat explicacions en roda de premsa després del silenci dominant en les seves primeres setmanes com a president del Futbol Club Barcelona. El dirigent ha aprofitat per comentar l'estat de l'auditoria a l'entitat: "Estan sortint coses que haurem de resoldre. Algunes són preocupants, d'altres sorprenents i d'altres complicades però que tenen solució". En tot cas, el president del Barça promet ser transparent "al màxim" perquè "el que ens estem trobant ho haurem d'explicar".En aquesta nova etapa, el president del Barça ha anunciat un canvi en la mentalitat de la directiva: "Amb la nostra junta, perdre tindrà conseqüències i s'haurà d'anar millorant la plantilla". En aquesta línia, ha indicat que "la setmana que ve ja anirem anunciant noves incorporacions al primer equip". Laporta assegura que "no pot passar el que ha anat passant els darrers anys, que es perd i no passa res", però al mateix temps ha demanat calma: "Hi ha un ritme a l'entorn que voldria que anés més ràpid, però hem de fer les coses bé, trepitjar de manera ferma cada pas que fem".Leo Messi i Ronald Koeman són els dos principals protagonistes en la confecció de la plantilla del Barça, on "no hi ha temporades de transició". Sobre el capità, Laporta ha assenyalat que "el nou contracte va bé, però no està fet". Laporta ha destacat que "la relació és molt bona" i que "tenim la percepció que entre tots estem preparant tot el que calgui dins de les possibilitats del club perquè es quedi al Barça".Del tècnic, n'ha dit que "té contracte en vigor" i que "les postures s'estan acostant". La setmana que ve hi haurà una reunió decisiva amb l'entrenador. Tot i assegurar tenir-hi una "bona relació", Laporta ha admès haver-li deixat clar que no és el seu entrenador preferit i que va demanar-li temps per buscar un substitut.En ser preguntat sobre si el retorn de Pep Guardiola al Barça és el seu somni, Laporta ha sortit del pas amb humor: "No he vingut aquí a explicar els meus somnis", ha arrencat. "Els meus somnis m'agrada fer-los realitat, i no els explicaré aquí perquè sembla que hi hauria tomàquet", ha sentenciat el president del Barça. En tot cas, ha dit que desitja que el tècnic de Santpedor guanyi la Champions amb el Manchester City aquest dissabte.Laporta també ha donat nous detalls sobre la Superlliga: "Quan vam arribar ja era un projecte molt avançat", ha explicat. Afirma que "en aquell moment hi havia onze clubs que havien decidit fer una nova competició i era important ser-hi. No estarem mai d'esquena als moviments del món del futbol i més si hi ha els grans clubs d'Europa". Amb tot, defensa que "vam ser l'únic club que es va fer la reserva de deixar la decisió en mans dels socis".

