Catalunya començarà a vacunar els sensesostre amb Janssen

La Fundació Arrels ha acordat amb la Conselleria de Salut començar la vacunació de les persones sensesostre que actualment viuen al carrer o en albergs municipals. Serà a partir del dijous 3 de juny i el punt de vacunació serà la seu de la fundació.La vaccinació anirà a càrrec del CAP Raval, el de referència a la zona. Així ho ha explicat el director d'Arrels a través del seu compte de Twitter, alhora que celebrava la bona notícia que comporta aquest avenç.Tal com han explicat des de la fundació, qualsevol persona que ho necessiti podrà accedir a la vacunació sense tenir en compte criteris d'edat ni tampoc si disposen d'una targeta sanitària vigent. A les persones sense llar que s'hi apropin se'ls administrarà la vacuna de Janssen, que és d'una sola dosi.Segons la fundació Arrels, que habitualment fa un cens periòdic d'aquest grup poblacional, ara per ara hi ha més de 4.700 persones sense llar a la capital catalana i 1.239 d'aquestes dormen al carrer diàriament. Les entitats socials que atenen aquesta part de la població feia setmanes que reclamaven a l'administració la vacunació dels sensesostre, ja que els consideren un col·lectiu vulnerable.Ja fa més d'un mes que Salut vacuna persones sense llar que dormen en albergs municipals a la ciutat de Barcelona. Ara és el torn de sortir al carrer, i ho faran amb una unitat mòbil que preveu vacunar tota la població vulnerable durant el mes de juny.És destacable també el fet que molts dels treballadors socials que atenen aquest col·lectiu encara no han rebut cap dosi de la vacuna contra el coronavirus.

