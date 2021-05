Fira de Barcelona acollirà la primera fira industrial europea del 2021 al setembre

Fira de Barcelona acollirà la primera fira industrial de 2021 al setembre. Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast, tres esdeveniments de referència del sector químic, del tractament de superfícies i del plàstic, se celebraran al recinte de Gran Via amb l'objectiu de contribuir a la reactivació econòmica i abordar els reptes de la sostenibilitat, la digitalització i la transferència de tecnologia.Aquests esdeveniments preveuen registrar una participació de més de 600 expositors directes. Expoquimia i Eurosurfas tindran lloc del dimarts 14 al divendres 17 de setembre, mentre que Equiplast s'allargarà fins al dissabte 18. La trobada sobre indústria 4.0 'Industry From Needs to Solutions' se celebrarà conjuntament a aquests tres salons.L'edició d'enguany posarà el focus en la digitalització, la transferència de tecnologia, l'economia circular i la sostenibilitat, els grans desafiaments presents i el futur d'aquests tres sectors. Així mateix, els esdeveniments oferiran als visitants la possibilitat de conèixer els últims avançaments i innovacions desenvolupats per les empreses en l'espai 'Smart Chemistry, Smart Future'. Els assistents també podran veure com funciona una planta de reciclatge de plàstics o saber quines són les últimes tendències en el sector de l'automoció."La fira donarà impuls a una indústria fonamental per a la nostra economia i clau per al desenvolupament sostenible del planeta", ha assegurat el president d'Expoquimia i de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE), Carles Navarro. Així mateix, el president d'Equiplast, Bernd Roegele, ha afirmat que aquest esdeveniment "posarà de manifest el compromís del sector dels plàstics amb el medi ambient, aportant solucions per minimitzar l'impacte de la seva activitat".

