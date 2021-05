Una majoria a Barcelona reclama una llei estatal que «garanteixi» el dret a l'habitatge

Lucía Delgado, portaveu de la PAH, ha explicat que la moció consta de vuit punts mínims que consideren que hauria de recollir la llei, com ara aturar els desnonaments, garantir subministraments bàsics o crear un parc públic de lloguer social. "Aquesta primera llei que s'ha d'aprovat és la prova de cotó", ha advertit Delgado. El text no fa referència explícita a la regulació de lloguers, que el PSOE bloqueja tot i la mesura forma part del pacte de govern amb Podem. En la iniciativa que es votarà al ple es proposa "adequar" el preu dels lloguers als salaris.

Rodrigo Martínez, en nom del Sindicat de Llogaters, ha reivindicat que la llei reguli els lloguers. "El mercat no respòn a les necessitats", ha assegurat, indicant que el govern de l'Estat té "una oportunitat d'or". Maria Campuzano, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) , ha assenyalat que és "imprescindible" que l'executiu de Pedro Sánchez garanteixi el dret als subministraments bàsics i incorpori una mesura contra els talls.



Barcelona en Comú, PSC, ERC i Junts votaran aquest divendres al ple municipal a favor d'una iniciativa impulsada per entitats d'habitatge. El text reclama al govern espanyol l'aprovació d'una llei estatal que "graranteixi" el dret a l'habitatge.La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha indicat que l'Estat es troba davant d'una "oportunitat històrica" per acabar amb els desnonaments de persones vulnerables o frenar els lloguers abusius. A més, però, també ha indicat que la llei ha de donar resposta a problemes "estructurals" i parlar de pressupostos o fiscalitat. Martín ha advertit que "hi haurà pressions" però s'ha mostrat convençuda que serà possible. "Ens toca una llei que respongui a les necessitats de la majoria, estic segura que ho aconseguirem", ha conclòs.El regidor Joan Ramon Riera (PSC) ha afegit que la nova llei d'habitatge és "una finestra d'oportunitat" per regular el dret a l'habitatge però també parlar de pressupost. "Seríem molt mal polítics si deixéssim escapar-ho", ha dit. La regidora republicana Eva Baró ha indicat que tothom ha de "fer els deures" i ha assegurat que ERC seguirà donant suport a iniciatives que d'alguna forma contribueixen a defensar el dret a l'habitatge.Des de JxCat, Neus Munté ha admès que li hauria agradat que la mesura fes referència a iniciatives catalanes pel dret a l'habitatge i també una menció a la protecció del petit propietari. Amb tot, ha mostrat suport a la iniciativa i ha demanat al PSOE i Podem que "aparquin les seves diferències" i treballin "conjuntament", com s'ha fet a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor