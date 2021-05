La Colònia Castells de Barcelona es convertirà en un parc de 10.000 metres quadrats

El govern municipal de Barcelona ha aprovat el projecte de transformació de la Colònia Castells, una antiga fàbrica de vernissos i xarols amb colònia obrera al districte de les Corts, que es convertirà en un parc de 10.000 metres quadrats. Es tracta del tram delimitat pels carrers d’Entença, Taquígraf Serra, Equador i Montnegre. El procés de transformació es va començar a gestar fa 18 anys i ara s'hi destinaran tres milions d'euros.Està previst que les obres comencin el març del 2022 i tinguin una durada d'un any. El parc presidit per una gran plaça central on es podran desenvolupar diverses activitats, i al voltant d’aquesta àgora central hi haurà un camí de formigó que farà de recorregut per als vianants. També hi haurà uns horts urbans comunitaris delimitats per una tanca, una zona de jocs infantils amb paviment de cautxú i un circuit de salut i àrea de gent gran.També hi haurà una gran pèrgola formada per pòrtics de perfils laminats d’acer, on en un futur es preveu instal·lar plaques fotovoltaiques per proveir de subministrament elèctric els equipaments del barri. El traçat d’aquesta pèrgola seguirà el dels antics carrers de la colònia.El projecte preveu la conservació d’una part dels habitatges de l’antiga colònia. El pla implica mantenir 11 cases ubicades al passatge de Piera, i això farà possible preservar el traçat d’un dels vials de la colònia, al qual s’accedirà des del carrer del Montnegre. En aquestes casetes s’hi preveu ubicar instal·lacions de servei de la zona verda i dels horts urbans.La transformació implica l'expropiació i reallotjament de veïns afectats. L'Ajuntament ha començat els treballs per definir les actuacions a fer amb els ocupants dels blocs situats entre els números 250 i 282 del carrer Entença i diverses finques de la part superior del carrer Montnegre. En aquestes finques hi viuen 31 famílies, i està previst que els terrenys que quedaran es destinin en el futur a habitatge de titularitat pública.Ara queda per determinar si els ocupants de l’habitatge tenen dret a reallotjament o bé a una indemnització pel trasllat, d’acord amb la legislació vigent. El govern municipal preveu indemnitzar per les expropiacions a finals d'any i enllestir la penúltima fase de les expropiacions de la Colònia Castells. Quedaran pendents només els edificis del carrer Gelabert 2-4, i 6 i d'Entença 239-245.

