Mor un veí de Creixell després d'una baralla en un bar

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la mort d'un home després d'una baralla en un bar de Creixell (Tarragonès). L'home va ser ingressat a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona on ha mort aquest divendres a la matinada. L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos del Camp de Tarragona investiga els fets.La discussió, entre diverses persones, es va produir dijous a la tarda davant d'un bar de l'avinguda de Navarra. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i si es pot tractar d'un homicidi -dolós, és a dir intencionat, o imprudent- o bé l'individu va morir per accident i/o causes naturals. Fonts de la Policia Local diuen a l'ACN que la informació recollida dels testimonis que eren al bar és minsa i contradictòria.