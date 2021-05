L'urbanisme tàctic arriba a la ronda de Sant Antoni

L'Ajuntament de Barcelona també aplicarà la recepta de l'urbanisme tàctic a la ronda de Sant Antoni. Hi haurà nous espais amb arbrat, zones d'ombra i jocs per a infants i el govern municipal planteja la intervenció com el primer pas de la transformació que es vol fer de l'espai comprès entre la ronda Sant Pere i la ronda de Sant Pau per canviar la fesomia i la connectivitat de Ciutat Vella i l'Eixample.Dijous passat es va presentar la proposta d'actuacions en una sessió de participació amb els veïns i comerciants de la zona. S'aplicaran canvis a la llosa de la ronda, on estava situat el mercat provisional, que va deixar l'espai lliure el desembre del 2018.En total s'intervindrà en els 4.500 metres quadrats que hi ha entre els carrers Comte d'Urgell i Casanova. També es preveu millorar l'accessibilitat a la llosa i permetre que la zona pugui acollir activitats veïnals.El pressupost per a la intervenció és de 750.000 euros. L'Ajuntament preveu que les obres comencin el febrer del 2022 i durin tres mesos. "Ho emmarquem en l'estratègia de transformació definitiva del Paral·lel a l'Arc de Triomf", explica la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.El regidor de l'Eixample, Jordi Martí, ha qualificat la ronda de Sant Antoni com a "estendard" dels canvis urbanístics que es volen aplicar al districte i també a Ciutat Vella. "Ens volem donar temps per a la gran transformació, que vol evitar que l'Eixample sigui una malla travessada per cotxes", diu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor