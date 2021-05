El «no» a la independència s'imposa amb un 48,7% de suport per un 44,9% del «sí»

El suport a la independència segueix sense ser majoritari a Catalunya. Així ho assenyala l'Enquesta sobre context polític a Catalunya 2021 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta pública aquest divendres, segons la qual un 48,7% no en són partidaris i un 44,9%, sí, mantenint-se una tendència similar a la dels darrers mesos, quan a principis del 2019 els contraris a la República catalana van superar els partidaris. Tot i això, les forces independentistes seguirien mantenint més del 50% de suports en unes eleccions Les entrevistes del sondeig van tenir lloc per via telefònica entre l'11 i el 19 de maig, entre el trencament anunciat de les negociacions i l'acord per a la investidura dels dos primers partits, la qual es va anunciar el dia 17. En l'anterior enquesta del CEO, la preelectoral dels comicis del 14 de febrer, el "no" obtenia el 47,7% dels suports i el sí, el 44,5% . En aquell cas, les entrevistes es van fer també per via telefònica, fet que inclou un cert biaix en els resultats. L'última enquesta amb el treball de camp presencial va ser el tercer baròmetre del CEO del 2020, publicitat a finals de novembre, segons el qual el "no" aglutinava el 49% de les respostes i el "sí", el 43,6% Pel que fa a la pregunta sobre encaix amb l'Estat amb resposta múltiple, l'estat independent segueix sent la primera opció, amb el 34,2% de les adhesions, molt similar a les anteriors enquestes (però lluny del 40% que superava fa tres anys) i sis punts per damunt de la comunitat autònoma (28,1%), la qual supera l'opció que Catalunya sigui un estat dins d'una Espanya federal (25,6%). La mera regió d'Espanya només obté el 5,7% dels suports.En tot cas, la idea conforme els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum manté un elevat grau de suport, del 75,1% en aquesta enquesta. En concret, un 53,3% d'enquestats hi està molt d'acord i un 21,8%, bastant, mentre que un 2,8% no es mulla i només un 18,7% hi està bastant o molt en desacord. Els votants d'ERC, Junts, CUP i comuns hi estan quasi unànimement a favor, però també un 53,5% dels del PSC i fins i tot un 30,4% de Cs, un 28% del PP i un 20,8% de Vox -la mostra d'enquestats dels darrers tres partits, però, és limitada i, per tant, el marge d'error és elevat.Pel que fa a la forma de govern preferida, la república també obté un nivell de suport molt majoritari, del 72,3%, per davant del 15,1% que mantindria la monarquia. Més del 95% d'electors d'ERC, Junts, CUP i comuns trien l'opció republicana, així com un 57,3% dels del PSC. La monarquia només s'imposa en les bases de Vox (79,2%), PP (76%) i Cs (60,9%).

