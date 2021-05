Atac en bloc de l'oposició contra TV3 en la comissió de control a la CCMA

El Parlament ha celebrat aquest divendres la primera comissió de control a l'actuació dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de la legislatura. La sessió, que ha arrancat a les deu del matí, i s'ha allargat més de dues hores, ha estat protagonitzada pels atacs del PSC, Vox, Ciutadans i el PP contra TV3 i Catalunya Ràdio. Per retre comptes sobre l'actuació dels mitjans públics, han intervingut Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA; Vicent Sanchis, director de TV3; i Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio.El PSC, amb un to més constructiu que la dreta, ha insistit en la proposta de "refundació" que fa setmanes que defensen. Alícia Romero, portaveu socialistes a la cambra catalana, ha afirmat que a TV3 no hi ha pluralitat i ha posat l'exemple del programa Tot es mou: "Tenen 53 opinadors independentistes i 15 no independentistes". A la pregunta de si la CCMA estava treballant per la pluralitat, Llorach ha respost que el CAC presenta TV3 com la televisió més pluralista i ha fet referència a un informe on diu que l'emissora catalana va ser la que més equitativament va representar els set partits polítics que tenien representació parlamentària a les eleccions del 14-F.Anna Grau, diputada de Ciutadans, ha preguntat a Sanchis si el pluralisme de l'emissora és més gran des que ell ha arribat a la direcció, però el director de TV3 no ha volgut entrar en comparacions. Grau li ha respost dient que era "ironia", perquè "és clar que no". Grau, que ha reivindicat que és periodista, ha criticat que l'humor a TV3 s'ha convertit en "insult" i en "revenja", i ha llançat la seva crítica sobre el programa Planta Baixa, entre d'altres.El PP, a través de la diputada Lorena Roldán, ha preguntat per què presenten Aragonès com el 132è president "quan és l'11è", i que amb la primera xifra els independentistes intenten dir que "Catalunya és prèvia a Espanya". Sanchis li ha respost que això "no és un criteri polític" i que "cap historiador" defensa la teoria exposada per Roldán. La diputada popular també li ha retret a Sanchis l'entrevista al FAQS al diputat de Junts, Joan Canadell, que "feia crides a la violència". El director de l'emissora li ha respost que "no censurarà expressions" dels representats elegits pel poble de Catalunya.L'extrema dreta de Vox, com no podia ser d'altra manera, també s'ha apuntat als atacs contra els mitjans públics, tot i que aquest cop, els ultres s'han quedat sols en la seva intenció de tancar TV3. Vox ha preguntat a Llorach si els professionals de la CCMA denigren els partits no separatistes, cosa que ha negat la presidenta en funcions. Els ultres han respost afirmant que tancaran els mitjans públics "més d'hora que tard" i s'ha unit a les crítiques al programa Planta Baixa: "Són uns sectaris".Els partits independentistes, en un to molt diferent del dels partits unionistes, han fet preguntes enfocades en l'aplicació de polítiques d'igualtat, la inversió pública en projectes culturals, la situació econòmica de la CCMA o els motius de la baixada de les audiències tant a TV3 com a Catalunya Ràdio. En aquest últim punt, Gordillo ha assenyalat que hi ha un "cansament generalitzat" arran de la pandèmia i de les eleccions del 14-F i que ha afectat "totes les emissores".L'oposició també ha criticat els documentals sobre el judici del procés i sobre la corrupció de l'expresident Jordi Pujol. Susana Segovia, diputada dels comuns, ha defensat que el documental era "rigorós", però que oferia una visió "parcial" i "incompleta" dels fets. El PSC, al seu torn, ha criticat que el reportatge "no aporta res nou". Sanchis s'ha reiterat en la "rigorositat" dels professionals de TV3 i ha avançat que "seguiran informant" sobre les investigacions judicials entorn de la família de l'expresident de la Generalitat.Pel que fa a El Judici, el PSC ha preguntat a Llorach sobre la compra del documental. La presidenta en funcions ha defensat que qui programa els continguts de TV3 és el director de l'emissora "li agradi més o menys". Sanchis ha respost que les dades dels socialistes sobre la compra de documental no són "certes" i ha desafiat a la diputada del PSC, Beatriz Silva, a trobar una "proposta de documental sobre el procés que TV3 hagi refusat".

