ERC hauria guanyat les eleccions en cas d'haver-se repetit, segons el CEO

ERC hauria estat la guanyadora d'unes eleccions repetides, si no hagués tancat un acord amb Junts per investir Pere Aragonès. Així ho indica l'Enquesta sobre context polític a Catalunya 2021 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) feta pública aquest divendres, segons la qual els republicans haurien obtingut 36-37 escons (entre tres i quatre més que el 14 de febrer), per davant del PSC (34-35, un o dos més) i a força distància de Junts, amb 28-29 (tres o quatre menys).Per darrere, la CUP hauria superat Vox en el quart lloc, ja que els anticapitalistes haurien obtingut dos o tres escons més que en els anteriors comicis, fins als 11-12, mentre que l'extrema dreta se n'hauria deixat tres o quatre, caient fins als 7-8. Fins i tot podria quedar per darrere dels comuns, que retindrien els seus 8 o en sumarien un. Al seu torn, el PP duplicaria els 3 representants fins assolir-ne 6-7, mentre que Cs podria perdre els 6 que té ara o mantenir-ne tan sols dos. El PDECat, en tot cas, seguiria sense entrar al Parlament.El conjunt de l'independentisme, per tant, hauria incrementat la seva representació a la cambra, sumant entre un i quatre escons als 74 que va aconseguir el 14 de febrer. Mantindria també un suport superior al 50% dels vots, malgrat que, com que el CEO no inclou la projecció del PDECat en quedar fora, només es té en compte els vots a ERC, Junts i CUP. Les entrevistes del sondeig van tenir lloc per via telefònica entre l'11 i el 19 de maig, entre el trencament anunciat de les negociacions i l'acord per a la investidura dels dos primers partits, la qual es va anunciar el dia 17.Pel que fa a unes eleccions estatals, si aquestes se celebressin ara, també les guanyaria ERC a Catalunya, qui mantindria els 13 escons del 2019 o en sumaria un, tot i que el PSC podria empatar-la, amb entre 11 i 13 escons. Junts seguiria en tercer lloc, retenint els 8 diputats, però els comuns caurien dels 7 a 4 i podrien empatar amb PP, Vox i CUP, que creixerien dels 2 actuals fins a 3 o 4 cadascun. Cs, en canvi, no sumaria cap representant a Catalunya.Pel que fa a la valoració de líders, Oriol Junqueras segueix sent el més valorat, amb un 5,51 sobre 10, malgrat que Dolors Sabater (CUP) també aprova, amb un 5,01. En tercer lloc, se situa el ja president català, Pere Aragonès (4,81), just per davant de Jèssica Albiach (4,8), Carles Riera (4,78) i Jaume Asens (4,68).Per darrere se situen la presidenta del Parlament, Laura Borràs (4,48), Salvador Illa (4,41), unes dècimes per davant del ministre Miquel Iceta (4,06) i, ja per sota del 4, Carles Puigdemont (3,9). Tanquen la classificació els dirigents unionistes de dretes: Alejandro Fernández (3,31), Ignacio Martín Blanco (2,62), Carlos Carrizosa (2,4) i Ignacio Garriga (2,31).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor