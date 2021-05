Troben un cadàver surant a l'aigua davant d'una platja de Salou

Les aigües de la platja Llarga de Salou van ser testimoni de la mort d'una persona ahir dijous. Malgrat que els cossos d'emergències encara no faciliten gaire informació detallada, fonts dels Mossos confirmen que ahir al voltant de les sis de la tarda van rebre l'avís de la presència d'un cos surant a l'aigua.Més tard van poder comprovar que es tractava d'un cos sense vida, que va ser tret de l'aigua per part de Salvament Marítim. En l'operatiu hi van participar també Bombers, la Policia Local de Salou, els Mossos i el Sistema d'Emergències Mèdiques, mentre que la investigació ara mateix va a càrrec de la Guàrdia Civil.Un testimoni va trucar al telèfon d'emergències 112. No va ser fins a les nou de la nit que van fer l'aixecament del cadàver i tot seguit se'l van endur per fer-li l'autòpsia. Segons fonts de la Guàrdia Civil, es tracta d'un home de prop de 50 anys d'edat que anava vestit però no duia documentació a sobre. A més, el cos no presentava signes de violència, però sí algunes rascades superficials per cops contra les roques. La principal línia d'investigació ara per ara és la mort per ofegament.

