Científics alemanys asseguren haver trobat la solució a les trombosis per AstraZeneca i Janssen

Què provoca els inusuals casos de trombosi vinculats a les vacunes contra la Covid d'AstraZeneca i Janssen -en el cas d'Espanya, el ministeri de Sanitat n'ha notificat ara una vintena, dels quals quatre mortals - és un dels grans interrogants dels últims mesos. Doncs bé, un equip de científics de la Universitat Goethe de Frankfurt asseguren haver-ne descobert les causes i la manera de solucionar-ho. La investigació, que s'ha anat desenvolupant des del març, està recollida a la revista científica Research Square Segons els investigadors, el problema està en els vectors d'adenovirus que utilitzen els vaccins d'Oxford i el de la farmacèutica Johnson & Johnson. Aquests vectors són els encarregats d'entregar a les cèl·lules les instruccions perquè generin la proteïna necessària per combatre el coronavirus. En el cas d'aquestes dues vacunes, aquestes instruccions arriben al nucli, fet que provoca problemes de coagulació en casos molt puntuals. En el cas de Pfizer i Moderna, en canvi, aquesta informació genètica no arriba a penetrar, sinó que es queda a les capes exteriors del nucli de la cèl·lula.Rolf Marschalek, el professor de la Universitat Goethe de Frankfurt que ha estat dirigint els estudis, apunta a una "sortida" senzilla, que passaria per modificar la seqüència genètica de la vacuna que codifica aquesta proteïna. Segons explica, i recull el Financial Times , Janssen ja s'ha posat en contacte amb el seu laboratori per modificar la fórmula.

