Sanitat relaciona ara AstraZeneca amb 20 casos de trombosi i quatre morts

El Ministeri de Sanitat ha recordat aquest dijous que fins ara s'han confirmat a Espanya 20 casos de trombes associats a la vacuna d'AstraZeneca, dels quals quatre han estat mortals, entre els cinc milions de dosis administrades del fàrmac d'Oxford.En plena distribució de les segones dosis als professionals essencials menors de 60 anys que van rebre AstraZeneca, que poden triar entre repetir fàrmac o rebre Pfizer, el departament que dirigeix Carolina Darias ha avisat a les comunitats que no poden recomanar la vacuna d'AstraZeneca a aquestes persones. El risc que plana és que no hi hagi prou dosis si la majoria dels vacunats opten per AstraZeneca, com està passant. A Catalunya hi ha 240.000 persones que estan pendents de completar la immunització.El Ministeri i les comunitats van decidir recomanar Pfizer, però que els vacunats que volguessin completar la pauta amb AstraZeneca poguessin fer-ho signant abans un consentiment informat del risc infreqüent de patir un trombe. Així i tot, algunes autonomies, com ara Andalusia, no demanen aquest document.Davant la situació creada, en què gran part dels vacunats prefereixen no rebre un fàrmac diferent per a la segona dosi, el Ministeri ha recordat que els estudis de farmacovigilància avisen que hi ha 0,5 casos de trombes per cada 100.000 dosis i que a l'Estat hi ha hagut quatre morts i una cinquena en estudi. No hi ha hagut cap cas associat a la vacuna de Pfizer.

