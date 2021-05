L'excomissari Villarejo afirma que va informar Rajoy de l'operació Kitchen

L'excomissari José Manuel Villarejo ha afirmat que va informar directament l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, de l'operació Kitchen a través de missatges de mòbil. "No hi ha dubte que estava informat", ha dit Villarejo aquest dijous a la tarda en una compareixença a la comissió del Congrés que investiga el presumpte cas d'espionatge policial a l'extresorer del PP Luís Bárcenas.L'excomissari de la Policia Nacional ha assegurat que hi havia un "circuit d'intermediaris" amb Rajoy i ha assenyalat com a interlocutors sobre el tema a l'exsecretària general dels populars Maria Dolores de Cospedal i l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. Segons Villarejo, a vegades se li demanava informar directament Rajoy perquè el líder del PP volia tenir la informació de primera mà.L'excomissari ha afirmat que més enllà d'interessos partidistes, Rajoy també estava preocupat per "qüestions de seguretat de l'Estat" relacionades amb Bárcenas. També ha afirmat que el CNI hi va participar i que l'aleshores vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, també n'estava informada.Preguntat per ERC, JxCat i la CUP sobre l'operació Catalunya, Villarejo ha dit que ell hi participa perquè li fan l'encàrrec "d'arribar al fons de la veritat" sobre hipotètiques "actuacions de potències estrangeres" amb l'independentisme.Villarejo ha explicat que ell mateix va finançar part de l'operació amb avançament de diners per pagar col·laboradors, però que mai li van tornar. Villarejo ha defensat que calia determinar quin era "l'embrió" que promovia la independència i ha defensat que l'Estat "ha de defensar-se de qui l'intenta agredir". El portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, ha demanat a Villarejo que aclareixi si no va poder seguir investigant comptes relacionats amb l'Operació Catalunya per la presència del rei emèrit Joan Carles I. "No puc respondre aquesta pregunta", ha dit l'excomissari.

