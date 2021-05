Múrcia aprova que hi hagi una imatge de Felip VI en cada aula escolar

Hi haurà una imatge de Felip VI a cada aula de les escoles de Múrcia. Així ho ha decidit el ple municipal de l'Ajuntament, després d'aprovar la proposta de la ultradreta de Vox, que ha rebut els vots favorables del PP i de Ciutadans. El consistori també dona llum verda a què hi hagi una bandera espanyola en cada centre escolar. El suport de PP i Ciutadans ha estat a canvi que el partit d'ultradreta acceptés reduir la demanda d'escoltar cada dia l'himne, i finalment, serà només en "actes solemnes" i la decisió final dependrà del criteri de cada centre educatiu.La moció de l'extrema dreta es basa en la "defensa i protecció dels símbols nacionals des de les escoles públiques". Així, la ultradreta celebra la decisió acordada al ple municipal: "Dona un exemple a tota Espanya de com convertir-se en un model de respecte cap als símbols que ens representen i ens uneixen a tots".Els partits que s'han oposat a la mesura han estat el PSOE i Podemos. Els socialistes precisament són els que governen la ciutat de Múrcia juntament amb Ciutadans i a partir de la moció de censura del passat març, que va acabar amb 26 anys de govern dels populars, i que en aquesta última legislatura mantenien un acord de coalició amb la formació que lidera Inés Arrimadas.

