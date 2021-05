Els conductors que vagin al taller a passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) a partir de l'1 de juny trobaran canvis respecte a l'anterior revisió. Algunes de les novetats estan relacionades amb la pandèmia del coronavirus i d'altres afecten els usuaris.Un dels canvis s'aplica a la prova d'emissió de gasos a bord. Per evitar el risc de contagi dels inspectors, queda limitada a alguns vehicles, els industrials de més de 3.500 quilograms i els autobusos. Una altra novetat és que serà un defecte greu i motiu d'inspecció desfavorable tenir la llum de l'ABS encesa o avariada en vehicles que tinguin aquest sistema de frenat. Fins ara era un defecte lleu.El que no canvia és la recomanació de demanar cita per reduir el temps d'espera. Cal també que el conductor tingui les finestres abaixades perquè l'inspector pugui comprovar l'obertura de portes sense accedir al vehicle.El govern espanyol va aprovar una pròrroga per als conductors a qui els caduqués la ITV entre el 14 de març i el 20 de juny del 2020. Així i tot, per a la següent inspecció es prenia com a referència la data de caducitat original, per la qual cosa en els últims mesos s'ha produït un cert col·lapse.

