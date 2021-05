Facebook ocultarà les teves publicacions si no vas amb compte

Facebook ha anunciat les noves mesures que adoptarà contra els usuaris de la seva plataforma que comparteixin desinformació o informació falsa de manera reiterada. Així, la companyia ha afirmat que els reduirà la visibilitat de totes les seves publicacions.La xarxa social mostrarà una advertència quan un usuari vulgui indicar que li agrada una pàgina que ha estat identificada per compartir continguts amb informació falsa o desinformació de forma repetida. Aquest avís busca que les pàgines ofereixin més context. En concret, assenyalarà si els equips de verificació externs amb els quals està associat Facebook han trobat algunes de les publicacions compartides per la pàgina com a desinformació.L'usuari tindrà en tot moment la possibilitat de seguir endavant amb la seva intenció de marcar que la pàgina li agrada. La finalitat de la notificació és que la gent pugui prendre una decisió basada en el coneixement, tal com ha explicat Facebook al seu bloc oficial.Però aquest canvi no només afecta les pàgines: els comptes personals també es veuran afectats si la plataforma detecta que comparteixen desinformació, ja que en aquest cas la xarxa social reduirà la visibilitat de totes les seves publicacions.En el cas que un usuari hagi compartit una publicació que ha estat identificada pels verificadors com falsa, la notificació mostrada per la xarxa social contindrà un article amb l'explicació que desmenteixi la informació.

