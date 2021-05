L'OCDE reclama a Espanya augmentar els anys per rebre una pensió de jubilació íntegra

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) reclama a Espanya augmentar els anys de cotització per obtenir una pensió íntegra, vincular l'edat de jubilació a l'esperança de vida i "mantenir la flexibilitat" del mercat laboral. En l'informe, l'OCDE insisteix que cal garantir la "sostenibilitat" de les pensions i per això aposta per retardar l'edat de jubilació i "desincentivar" la jubilació anticipada.Per garantir la "sostenibilitat" de les pensions, l'organisme defensa que cal aplicar "ràpidament" mesures "adequades i socialment acceptables". Així, l'OCDE aposta per retirar "incentius" a la jubilació anticipada, augmentar el període de cotització necessari per tenir una pensió íntegra i vincular l'edat de jubilació a l'esperança de vida.A més, l'informe defensa que donar "flexibilitat" als treballadors pot contribuir a desincentivar la jubilació. "Les dades dels Estats Units mostren que els treballadors que tenen accés a hores de treball flexibles i opcions de teletreball tendeixen a ajornar la jubilació", diu l'OCDE, que també defensa que els autònoms augmentin la seva contribució perquè és "baixa" respecte als assalariats.Aquestes són algunes de les recomanacions econòmiques que l'organisme fa a l'Estat perquè "la recuperació sigui duradora". En aquest sentit, l'organisme ha millorat dues dècimes fins al 5,9% la previsió de creixement del PIB espanyol aquest any. A més, ha augmentat un punt i mig fins al 6,3% la projecció de creixement de l'economia espanyola l'any que ve.Pel que fa a l'atur, l'OCDE pronostica que Espanya tancarà aquest any amb l'atur en el 15,4%, una dècima menys que el 2020, per continuar reduint-lo el 2022 fins al 14,7%. Sobre el dèficit, l'organisme preveu que l'Estat tanqui aquest any amb un dèficit del 8,6% i un deute del 119,7%, tres dècimes menys que el del 2020.Pel que fa al mercat laboral, a banda de defensar la "flexibilització", l'OCDE demana "simplificar" els tipus de contractes i "aclarir les condicions" dels temporals. "L'augment de la flexibilitat en el mercat laboral ha contribuït a l'impuls d'una recuperació econòmica més rica en feina abans de la pandèmia", diu l'informe.L'OCDE també avisa que caldrà "reorientar" alguns dels treballadors en ERTO a altres empreses o sectors i que cal millorar "l'eficàcia" dels programes d'ocupació. A més, l'informe critica que el salari mínim "no s'ha aplicat de forma gradual", cosa que creu que "pot perjudicar l'ocupació entre els grups més vulnerables".Pel que fa al deute públic, l'organisme creu que Espanya ha de preparar una "estratègia creïble de consolidació" amb un "pla plurianual de consolidació fiscal" per reduir l'endeutament un cop la recuperació estigui "consolidada". L'organisme defensa seguir mantenint ara una política fiscal expansiva, però alerta de "riscos per a la sostenibilitat".Sobre els fons europeus, l'organisme alerta de possibles problemes d'absorció i defensa que cal una "ràpida implementació" del finançament. També avisa de possibles problemes de "governança" entre les diferents administracions.Pel que fa a les empreses, l'informe alerta d'un possible augment de les fallides quan es retirin les mesures de suport per la pandèmia i avala les ajudes directes aprovades pel govern espanyol. També aposta per agilitzar els processos per a una "ràpida reestructuració d'empreses viables amb problemes temporals".

