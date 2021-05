L'ANC aprova el full de ruta que defensa la unilateralitat com «l'única via possible»

Es evident

Per Anonim 1234 el 27 de maig de 2021 a les 17:22 0 0

S'ha de ser molt inocent (en realitat s'ha de ser debil mental) per a pensar que espanya acceptarà dialogar sobre quedar-se sense Catalunya, una separació que els hi costaria arruinar-se i al mateix temps veure com Catalunya té com a unic problema no saber què fer amb tants de diners. Com voleu que acceptin aixó? Es normal que els ciutadans espanyols despotriquin contra tot el que faci olor d'independentisme, amb el famós "discurs de la por": "que os arruinaréis! que no podréis ni comprar pan para vuestros hijos! que no os aceptarán en ningún lado por insolventes!" (la tàctica ben coneguda d'intentar fer creure a l'altre que li passarà el que en realitat et passarà a tu). Com aconseguir la independencia per la via unilateral, aixó ja és un altre tema, però el primer és deixar de somiar amb referendums pactats i totes aquestes fantasies basades en que al final espanya accedirà, s'ha de ser debil mental per a esperar aixó.