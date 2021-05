L'alta velocitat a baix preu estrena parada a Camp de Tarragona

L'interior del tren Ouigo, que fa tres setmanes que s'ha posat en marxa. Foto: Josep M. Llauradó

Els representants institucionals, aquest dijous, en la presentació del servei. Foto: Josep M. Llauradó

El tren d'Ouigo ha fet parada aquest dijous per primer cop a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

El Camp de Tarragona ha fet avui una passa endavant en la connectivitat per tren amb Madrid, amb la posada en marxa de l'alta velocitat a baix preu d'Ouigo, la competència privada d'origen francès de Renfe. Va ser el passat 10 de maig quan finalment, un cop passat l'estat d'alarma, els seus trens van començar el recorregut Barcelona-Madrid, però no ha estat fins avui que no ha parat el primer tren a l'estació de la Secuita, 2 dels 10 del trajecte Barcelona-Madrid.Algunes persones que just agafaven un dels trens avui no sabien que ja estava en marxa, mentre que d'altres que sí que han optat per provar la nova companyia han tingut problemes amb el bitllet que havien comprat per Internet. Les incidències, segons l'empresa, són majoritàriament per la desviació de correus a la carpeta de correu brossa, i descarten problemes tècnics per ara.Més d'un centenar de persones han pujat doncs al primer tren, a les onze del matí, en direcció a Madrid. Marta, de Tarragona, explicava que un viatge de cap de setmana amb la seva filla li costarà a partir d'ara "100 euros menys". El preu és un dels motius principals per a molts d'ells per triar Ouigo en lloc de Renfe, ja que segons apunta aquesta mateixa passatgera "pel trajecte la comoditat és indiferent". A diferència seva, Mikel, de Cambrils, sí que ho havia provat, en un trajecte previ de Madrid fins a Barcelona. A ell li va sorprendre que fos directe, sense aturades entre les dues ciutats, i qualificava de "molt ràpid i molt còmode" el comboi i per això ha decidit repetir ara en el recorregut de tornada a la capital espanyola. "No trobo tanta diferència entre un AVE normal i un Ouigo", explica.En la parada d'un quart d'una no hi pujava gaire gent, ja que a la destinació -Barcelona- s'hi pot arribar de moltes altres maneres, però sí que hi han baixat desenes de passatgers que venien de Madrid. Un d'ells era David, natural de Reus però que actualment resideix a la capital de l'Estat i que ha decidit passar uns dies amb la família. Assegura que el bitllet li ha costat 18 euros i creu que "la relació qualitat preu és genial".La diferència principal entre un tren Ouigo i un AVE convencional és que acull més passatgers, concretament 509. Ara mateix els combois no van plens ja que segons indica Federico Pareja, director comercial i de màrqueting de la companyia, la situació de pandèmia i el fet que tot just hagin començat ara ha alentit l'interès. Amb dos pisos, Pareja considera que en aquests trens hi ha "més espai" fins i tot per als passatgers. Els bitllets són a partir de 9 euros i el preu es va incrementant en funció de si es porta maleta o si opten per serveis addicionals com entreteniment o butaques més amples. Fins al dia abans es pot canviar la titularitat del bitllet i fins mitja hora abans la data o l'hora.Fins al pròxim 2 d'octubre, la companyia tan sols oferirà 2 trens per dia amb arribada i sortida des de la Secuita, 1 d'anada i 1 de tornada que, a més, coincideixen en la mateixa franja horària. Aquest servei està encarat, doncs, especialment de cara a l'estiu, per tal de donar suport a la indústria turística de la Costa Daurada. A l'octubre arribarà l'últim tren de 2021, a l'espera de si l'autoritat ferroviària els permet ampliar el servei i els dona subvencions per afegir més parades al Camp de Tarragona. L'objectiu de la companyia és superar els 60.000 clients a mitjà termini.L'empresa, de la matriu SNCF francesa, és ara per ara l'única competència a Renfe en l'alta velocitat espanyola. El 14 de desembre de 2020 es va liberalitzar el mercat, però l'estat d'alarma va retardar-ne la posada en marxa, fins al passat 10 de maig.La inauguració del servei ha comptat amb una nodrida representació institucional. Eudald Roca, alcalde de la Secuita, ha estat el primer a parlar en una presentació trilingüe, en català, castellà i francès. Hélène Valenzuela, directora general d'Ouigo a l'estat espanyol, ha explicat que la seva voluntat és la de "reactivar el sector turístic" amb una "alta velocitat de gran qualitat a preus assequibles". A més, ha destacat la seva aposta per la "sostenibilitat": "Un viatge en Ouigo contamina 80 vegades menys que un avió i 50 menys que un cotxe", afirmat. Després de 8 anys d'experiència a França, Ouigo aterra al mercat del sud dels Pirineus "sobrepassant amb escreix les expectatives", ha dit.Per la seva banda, l'alcalde de Taragona, Pau Ricomà, ha assegurat que amb l'arribada del servei "se'ns obre una finestra d'esperança" ja que el trajecte Madrid-Barcelona acull "8 milions de persones que poden tenir com a destinació directa preferencial les nostres ciutats". En aquest sentit, ha reclamat "més parades" i per això anima a fer "front comú" a totes les institucions per fer-ho possible.

