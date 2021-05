La vaga al Raval, epicentre del malestar dels serveis socials a Barcelona

La plantilla dels centres de serveis socials del Raval Nord i el Raval Sud estan convocats aquest divendres a una jornada de vaga , impulsada per les assemblees de treballadors. El malestar amb l'Ajuntament i la Generalitat, que comparteixen les competències de l'àrea, s'ha enquistat i la mobilització d'avui és l'avantsala d'una nova vaga per al 7 de juny, que aquest cop estarà convocada pels sindicats i s'estendrà als centres de tota la ciutat.La tensió al Raval va arribar al límit el passat 13 de maig. Aquell dia el Sindicat de Barri del Poble Sec va intentar ocupar el centre de serveis socials de la part sud del barri per exigir solucions davant el degoteig de desnonaments. Els treballadors van voler deixar clara la seva postura i van demanar als moviments socials que no els consideressin enemics. A més, van insistir a reclamar més recursos i canvis a l'Ajuntament, a qui fan responsable dels incidents.La reivindicació en què més han insistit els últims dies s'arrossega des de fa temps. Els treballadors volen que l'Ajuntament compleixi el compromís adquirit el 2018 i deixi sense efecte el protocol que els obliga a assistir les comitives judicials als desnonaments . La plantilla vol basar en criteris tècnics la necessitat de fer acte de presència en llançaments i, en tot cas, assistir-hi per auxiliar la família.L'habitatge centra bona part de les demandes dels treballadors, que denuncien l'escassetat de recursos de què disposa l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) per atendre la crisi d'habitatge a la ciutat. Un dels punts en què posen el focus és en les pensions que s'ofereixen a les famílies desnonades . De la mateixa manera que els moviments socials, no les consideren prou dignes, sobretot tenint en compte que els afectats s'hi poden arribar a passar mig any.En aquest escenari, els treballadors entenen que l'Ajuntament ha de millorar la seva política de comunicació per deixar clar a la ciutadania quines són les responsabilitats dels serveis socials. La plantilla entén que la situació els situa com a cap de turc de les queixes veïnals i del moviment per l'habitatge i vol posar fi a aquesta situació.La demanda també és extensiva a la Generalitat. Entre els treballadors, han generat mala maror les declaracions del ja exconseller d'Interior Miquel Sàmper, assegurant que el jutge no disposava de cap informe de vulnerabilitat en el cas del Bloc Llavors . Tampoc han agradat les paraules de la cap de files de Junts a l'Ajuntament, Elsa Artadi, que va assegurar que l'informe havia arribat tard als jutjats.Els sindicats CCOO, UGT, CGT i Intersindical-CSC han recollit el guant dels treballadors del Raval i han convocat una vaga al conjunt de centres de serveis socials de la ciutat per al 7 de juny. A més de les demandes relacionades amb l'habitatge, reclamen una millora en el reconeixement professional de la plantilla. "Vam estar a primera línia durant la pandèmia i no hem rebut el mateix reconeixement que altres treballadors essencials. Per exemple, no ens han vacunat", assenyalen fonts de la CGT.Des de CCOO insisteixen que durant la fase més dura de la pandèmia l'IMSS va pagar un plus a alguns treballadors però no a tota plantilla i estudien presentar una demanda judicial per aclarir els fets. Per part de la UGT, els seus representants asseguren sentir-se "menyspreats" per l'Ajuntament. "No ens escolten com ho haurien de fer. Vam demanar reunir-nos amb l'alcaldessa i encara estem esperant resposta", asseguren.En els darrers dies el govern municipal ha intentat calmar els ànims. la tinent d'alcaldia responsable dels serveis socials, Laura Pérez, ha reconegut el "malestar" entre la plantilla i ha qualificat la convocatòria de vaga de "legítima", alhora que ha argumentat que la resposta a les demandes ha de ser conjunta entre totes les administracions.Pérez també ha parlat per telèfon amb representants dels quatre sindicats, després d'anunciar conjuntament amb Generalitat van anunciar un reforç de 100 treballadors per a la plantilla . Un anunci, però, que genera dubtes. "No sabem on aniran aquests 100 treballadors", diuen des de CCOO i UGT. "Convoquem la vaga del dia 7 per demanar a l'Ajuntament que defensi la dignitat dels nostres llocs de treball. També per recordar als moviment socials que estarem al seu costat, però que ocupin les seus de fons voltors o els jutjats", apunten des de la Intersindical.La vaga envia una alerta a l'Ajuntament i la Generalitat, a qui els treballadors reclamen un canvi de model que defugi l'assistencialisme. A la pràctica, això implicaria deixar enrere les anomenades cues de la fam i garantir una cobertura integral de les necessitats bàsiques a partir de l'autonomia personal. El conflicte ha centrat part de la trobada entre l'alcaldessa, Ada Colau, i el president, Pere Aragonès, que s'han emplaçat a "intensificar" el treball conjunt per pal·liar l'emergència social. El Govern ja ha aprovat un pla estratègic per transformar el model de serveis socials i fer-lo preventiu i proactiu. El seu desenvolupament es produirà en un moment d'intens malestar a Barcelona, que es pot accentuar en els pròxims mesos arran de l'impacte de la pandèmia.

