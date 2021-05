L'advertència en una esquela cap als familiars interessats del mort

L'esquela en qüestió Foto: El Faro de Vigo

Les esqueles als diaris de paper són una de les tradicions més antigues de la premsa. Sempre han funcionat per retre homenatge a persones notòries o familiars que han perdut la vida, i han estat font de consulta per a moltes persones per veure els difunts d'un poble, ciutat o vila. Aquesta setmana ha aparegut una nova esquela al diari gallec El Faro de Vigo amb una advertència inclosa que ha despertat rialles i sorpreses a la xarxa."Germans i família que no s'han preocupat en tots aquests anys es poden estalviar venir", resa l'esquela. L'home que ha perdut la vida, un ancià de 92 anys, ha despertat l'empatia de les xarxes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor