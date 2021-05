entrevista

Portada del llibre Foto: Cedida

L'estiu de l'any passat es va donar a conèixer a través de les xarxes el cas d'un jove de Prades (Baix Camp), l' Isaac Sosa, que va rebre anònims i amenaces pel fet de convertir-se en la drag Gal·la Rouge. "Per sort, tothom em va fer costat, gent del poble i gent de fora", assenyala en conversa amb. Ara s'ha decidit a deixar constància del camí que ha recorregut "per trobar la felicitat" i animar altres "a ser qui de debò vulguin ser" a través d'un llibre que té previst presentar aquest diumenge a les set de la tarda al centre cívic de la vila vermella."Em vaig posar a escriure a finals de 2019. El llibre té una part autobiogràfica, però també hi miro d'explicar les necessitats del col·lectiu LGTBIQ+", fa constar. L'obra es titula ¡¡La vida tiene tu nombre!! , i l'ha publicada Letrame Grupo Editorial.Gal·la Rouge exposa que un dels objectius del llibre és "combatre la por" que el col·lectiu LGTBIQ+ desperta en algunes persones. Va començar escriure després de la mort de la seva germana, precisament una de les artífex de l'aparició del personatge de Gal·la. "D'alguna manera és el seu llegat", subratlla.Combatre l'homofòbia, arribar a ajudar els altres a viure la seva pròpia vida, afegeix, van ser altres de les voluntats que ha volgut reflectir al llibre. "Ens hem d'estimar sense que ens importi què pensin de nosaltres. Hem de tirar endavant de la manera com ens sentim feliços. Ningú hauria de canviar per complaure la gent", reivindica.A banda de les seves pròpies experiències, al llibre hi ha volgut fer una tasca divulgativa sobre el col·lectiu LGTBIQ+. "S'ha avançat molt, és cert, però queda moltíssim per fer. Ara bé, el que crec és que el primer és estimar-se un mateix, deixar els estereotips de banda i viure la vida, que només en tenim una", apunta, i denuncia que encara hi ha persones que pensen que l'homosexualitat és "una malaltia".En aquesta línia, es queixa que la societat "no ensenyi a acceptar" les diferències, i creu que "el context segueix centrat en l'heterosexualitat". "Encara se'ns marquen unes pautes que hem de seguir i punt. I no, no és així. Hi ha moltes realitats amagades, i cal que surtin a la llum. La felicitat se l'ha de buscar cadascú, i no ens hem de deixar imposar res", argumenta.Quan mira enrere i reflexiona sobre les seves vivències, recorda que sempre va tenir clara la seva orientació sexual. Fins que no va aparèixer la Gal·la rouge, però, de problemes no en va tenir. "Em penso que Gal·la rouge va ser el detonant que va fer que els qui no ho volen entendre s'atrevessin a enviar-me anònims i cartes. Ara ho porto prou bé, perquè els veïns de Prades em fan costat, estan pendents d'ella i de quan actuarà", explica. També rep propostes de pobles del voltant.En essència, s'ha convertit en un referent de la lluita per la normalització del col·lectiu i de visibilització d'aquest al món rural. La irrupció de la Gal·la a la vida social de Prades va alterar més d'un veí. Va ser per la festa major i al cap d'uns dies va sentir la necessitat de començar a escriure. El personatge, creat per la germana, va sorgir arran d'un seguit d'actuacions que havia fet a Sitges amb altres drags. "Ella venia a veure'ns i em deia que la Gal·la havia de ser com l'Isaac: una persona que lluita, que ajuda, que vol el millor per a tothom", diu.En aquest sentit, es reivindica com una consellera per a tots aquells que "fingeixen" una vida que no és la que els agradaria viure. N'hi ha d'altres que la contacten, explica, per saber "com sortir de l'armari". "No hi ha cap manual. L'únic que faig explicar-los la meva experiència, per si això els ajuda a fer el pas, perquè cada cas és diferent. Fer el que un sent, voler fer realitat els teus desitjos és la clau", detalla.De cartes i amenaces, per cert, ja no n'ha rebut més. "Tot allò va ser molt sorollós, i suposo que qui va escriure-les s'ho pensarà dos cops abans de tornar-hi", rebla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor