El govern espanyol i els agents socials han signat aquest dijous l'acord per una nova pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre. La vicepresidenta tercera i ministre de Treball i Economia Social del govern espanyol, Yolanda Díaz, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, han presentat l'acord juntament amb Unai Sordo, secretari general de CCOO, Pepe Álvarez, secretari general d'UGT i Gerardo Cuerva, president de Cepyme i vicepresident de la CEOE.Díaz s'ha mostrat "molt contenta" per haver estat "a l'altura", i ha explicat que "s'han deixat la pell" per aconseguir l'acord. "És pel bé del país i l'esforç ha valgut la pena", ha afirmat. La vicepresidenta ha agraït a tots els actors implicats el seu esforç i ha reivindicat el diàleg social. "Ningú pot discutir que som un bon exemple de la bona feina en buscar l'acord a través del diàleg", ha afirmat.Sordo ha fet una valoració "molt positiva" d'aquesta extensió i ha celebrat que els ERTO "han aguantat milions de feines". La mesura, explica Sordo, ha de marcar "un abans i un després" en el model laboral espanyol. "Els ERTO han salvat entre dos i tres milions de feines", ha explicat. Sordo celebra que des del març de 2020 s'hagin "pogut entendre" d'acord amb el govern de l'Estat.En la mateixa línia, Álvarez ha afirmat que els ERTO són un "instrument d'èxit". "Han servit perquè les empreses i empleats del país es puguin reconstruir; no podíem acabar-los sense un acord", ha explicat. Álvarez ha demanat aprofitar l'experiència durant la pandèmia per adaptar-los en un futur, i no només per abordar una pandèmia. Per part del sector empresarial, Cuerva ha reivindicat el "diàleg social" i creu que per part del govern espanyol i els representants dels treballadors i dels empresaris s'ha posat "el millor per construir a favor" de l'Estat. Cuerva també ha tingut un record pels components dels diferents equips negociadors.Escrivá, que també ha felicitat a tots els implicats en l'acord, ja ha avançat que l'executiu de Pedro Sánchez preveu aprovar la pròrroga dels ERTO en un consell de ministres extraordinari dijous a la tarda. L'acord permet prorrogar l'aplicació de les mesures de seguretat adoptades al principi de la crisi sanitària i les mesures extraordinàries en matèria d'exoneracions de les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses.També prorroga les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació i totes les mesures complementàries de protecció necessàries per garantir l'estabilitat en l'ocupació. Així, mantindran la vigència les mesures relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda de l'ocupació i els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l'ús d'hores extraordinàries i noves externalitzacions.Segons el ministeri de Treball espanyol, actualment hi ha uns 558.000 treballadors en situació d'ERTO a tot l'Estat. Del total, uns 137.000 estan en ERTO per limitació i uns 16.300 per impediment. De la resta, poc més de 233.000 s'enquadren entre els sectors ultraprotegits o que hi tenen alguna vinculació.

