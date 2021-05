TMB aspira a gestionar patinets elèctrics compartits i repartiment de mercaderies

Per la presidenta de la companyia, el nou pla "té com a punt de partida un canvi en la concepció i missió de TMB" i significarà "un canvi històric". Alarcón ha comentat que aquesta transició es vol dur a terme "aprofitant els beneficis i avantatges de les noves tecnologies i treballant-ho des del consens i la transversalitat".



Aquest és un dels principals projectes inclosos en el document que s'està acabant d'elaborar i que està previst que estigui a punt en dos mesos, segons ha indicat la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, acompanyada el conseller delegat de la companyia, Gerardo Lertxundi.

El Pla Estratègic 2025 de TMB inclourà que la companyia passi a ser una empresa que gestioni diversos serveis de mobilitat, com vehicles de mobilitat personal compartits o repartiment de mercaderies.Segons la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, la principal aposta seguirà essent el metro i el bus amb l'objectiu "d'incrementar l'oferta, la qualitat i l'eficiència", però ha deixat clar que també es vol "potenciar la intermodalitat" entre mitjans de transport.TMB ha creat un consell assessor integrat per agents socials i econòmics de la ciutat que col·laboraran en l'elaboració del Pla Estratègic 2025, entre els quals hi ha els màxims dirigents de patronals, sindicats, del Port de Barcelona i de l'aeroport, entre d'altres.

