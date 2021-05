González-Cambray garanteix «noves polítiques»: «No tornarem a l'escola d'abans de la Covid»

El conseller ha assegurat que l'educació serà una "prioritat" per al nou Govern. Ha celebrat que el curs que està a punt d'acabar ha pogut mantenir les escoles obertes i ha assegurat que això ha estat així gràcies al treball conjunt de tota la comunitat educativa.De cara al futur, ha manifestat que "comença una nova etapa en l'educació del país", tot i que seguint el llegat que deixa Josep Bargalló, però amb la voluntat d'"adaptar-se" a la nova realitat que deixa la pandèmia. Això comporta un procés de transformació que s'ha d'adaptar a la realitat de cada escola perquè sigui "inclusiva i acollidora".Entre les línies que ha marcat Cambray aquest dijous hi ha el reforç de l'atenció afectiva i emocional, especialment per les conseqüències que deixa la pandèmia. En aquest sentit, ha explicat que es treballa en l'ampliació del programa Salut-Escola per tal que els centres tinguin tots els recursos i les eines necessàries per atendre els alumnes. L'exconseller Josep Bargallo va explicar fa unes setmanes en una entrevista a l'ACN que els Departaments de Salut i Educació treballaven en un pla de salut mental als centres.Ha mencionat també la voluntat d'"aprofundir" el diàleg amb l'escola concerta, apostar per la formació del professorat, afrontar l'abandonament i el fracàs escolar i tenir la "mà estesa" a tota la comunitat educativa. "Diàleg, diàleg i diàleg; escoltar, escoltar i escoltar", ha manifestat. Per això, ha demanat als sindicats que s'han mostrat crítics amb el seu nomenament que esperin "una mica" a veure com actua el nou conseller.González-Cambray ha explicat que els centres ja han rebut unes primeres instruccions per organitzar el proper curs i en els propers dies rebran més concrecions sobre les plantilles de què disposaran. El conseller ha assegurat que "com a mínim" es mantindran els mateixos professionals. Bargalló va explicar en el seu moment que es treballava per fer unes 500 contractacions més.D'altra banda, els centres podran adaptar aquestes instruccions a la seva realitat a l'hora de decidir per exemple les ràtios. Cambray ha apuntat que aquestes seran "similars" a les d'aquest curs i ha destacat que en els darrers anys "han anat baixant".Sobre la vacunació dels adolescents de 12 a 16 anys, ha afirmat que es treballarà amb el Departament de Salut per veure en quin moment es donen les condicions per fer aquesta vacunació.