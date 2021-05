Boris Johnson volia injectar-se el coronavirus en directe per demostrar que era inofensiu

Altres notícies que et poden interessar

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, estava disposat a injectar-se el virus de la Covid-19 en directe per televisió. Així ho explica el seu antic assessor Dominic Cummings. L'objectiu era demostrar que no calia preocupar-se pel coronavirus.En una audiència que ha aixecat polseguera, Cummings va dir que les autoritats estaven preocupades pel discurs de Johnson, que negava el perill de la Covid-19, i especialment per la intenció que el metge Chris Whitty li administrés el virus: "No ajudaria gaire".Johnson va canviar radicalment la seva postura sobre la pandèmia després de contagiar-se el 27 de març de l'any passat. El primer ministre britànic va haver de ser ingressat a l'UCI per culpa de la malaltia i va passar uns dies a l'hospital.

