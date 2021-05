En menys d'una setmana ha aconseguit ser l'aplicació més descarregada als Estats Units i col·locar-se en primera posició a les llistes d'App Store (aquí tens l'enllaç) La idea de l'aplicació és senzilla: només comparteixes fotos que has fet a altres persones. És a dir, les selfies estan prohibides, literalment. De fet, el nom de l'app ve d'aquí, de la idea de fer de "paparazzi" dels teus amics i amigues. La pots trobar aquí. no permet editar les fotos abans de publicar-les; no permet comentar les fotografies, però sí reaccionar-hi amb emoticones; i no es pot veure el nombre de seguidors de les altres persones, però sí que es poden saber les visites que han tingut les fotos que hem penjat.Amb aquestes mesures els creadors de l'app volen. "Vam construir Poparazzi per eliminar la pressió de ser perfectes, per això centrem l'atenció en el més important: la gent amb qui estàs", asseguren.

