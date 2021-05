Maragall inaugura una etapa de «distància» amb Colau i es postula per liderar «l'alternativa»

El president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha anunciat aquest dijous un gir en l'estratègia dels republicans a l'Ajuntament. Una nova etapa en què Maragall assegura que prendran "distància" del govern d'Ada Colau per liderar una "alternativa" de cara el 2023, que el líder republicà està disposat a liderar.Maragall ha comparegut en roda de premsa poca estona després que l'alcaldessa i el president, Pere Aragonès, visibilitzessin també un canvi d'etapa. En aquest cas, però, en sentit oposat del que ha presentat el grup municipal, ja que les dues parts s'han compromès a garantir la "lleialtat institucional" El president del grup municipal d'ERC ha reivindicat els acords assolits amb el govern municipal, començant pels pressupostos del 2020 i el 2021. També ha defensat la regulació per prohibir les habitacions de lloguer turístic, el compromís Besòs-Maresme, el Pacte d'Educació, la reactivació del 22@ o l'acord per destinar 30 milions d'euros per a projectes als districtes.Maragall, però, també ha denunciat "dèficits" en la gestió municipal i ha lamentat, per exemple, que la reforma de la Rambla continuï pendent. També ha criticat l'actuació del govern de Colau en el conflicte pel desnonament del Gimnàs Sant Pau o en la subhasta del front marítim . El líder d'ERC també ha reclamat implementar la taxa Amazon, invertir 50 milions d'euros en habitatge social i millorar el model de serveis socials municipals."Barcelona està atrapada entre els que volien decreixement i el que volen creixement a qualsevol preu", ha dit en referència a Barcelona en Comú i el PSC. "La suma de visions tan contraposades no duu enlloc", ha apuntat. Maragall ha negat que ERC hagi estat fins ara el soci preferent del govern de Colau. "Això implicaria corresponsabilitat i comprometre'ns amb la governabilitat. Se'ns diu socis quan se'ns ha impedit ser-ho", ha dit.Maragall ha anunciat una "punt i a part" i ha assegurat que ERC farà explícit el distanciament amb Colau. El president del grup municipal ha assenyalat tres àmbits que el partit vol convertir en cavall de batalla a Barcelona: el model productiu i l'economia, l'urbanisme i la mobilitat, i les desigualtats i els serveis públics.Tot i que ha intentat esquivar les preguntes sobre si serà ell qui lideri ERC en les eleccions municipals del 2023, Maragall s'ha postulat per liderar "l'alternativa" a Colau i a un PSC que els republicans veuen com a rival a batre en les pròximes municipals. "Ho faré mentre em quedi un bri de l'energia que ara tinc", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor