Mor als 32 anys l'actor Kevin Clark, conegut per la pel·lícula «School of Rock»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jack Black (@jackblack) Kevin Clark es va fer conegut mundialment per la pel·lícula School of Rock, en la qual es posava en la pell de Freddy Jones un dels alumnes que formava part de la banda de música de Jack Black. El mateix actor ha volgut acomiadar-se "d'un dels seus alumnes" amb unes sentides paraules.

L'actor Kevin Clark, conegut per haver estat un dels protagonistes del film juvenil School of Rock, ha mort als 32 anys després de ser atropellat per un cotxe mentre anava en bicicleta. Els fets han passat a Chicago, als Estats Units, i encara s'estan investigant.En la seva vida personal Kevin Clark també es va dedicar a la música i va crear diverses bandes. De fet, el músic acabava de formar el seu últim grup amb el qual s'havia estrenat el cap de setmana passat en un concert.

