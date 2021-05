Edurne esclata contra el masclisme que ha rebut després del penal fallat de De Gea

Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo — Edurne (@Edurnity) May 26, 2021

Un penal fallat i tota una temporada enlaire. David De Gea va ser el principal assenyalat de la derrota del Manchester United contra el Villa-real en la final de l'Europa League, el primer títol de la història dels de Castelló. El problema no va ser només De Gea, molt criticat a les xarxes, sinó la seva parella. La cantant Edurne va rebre una allau d'insults masclistes en el moment que el porter del United va errar el xut i va permetre la victòria dels groguets. La madrilenya no ha aguantat més i ha denunciat els atacs rebuts a la xarxa.Ella mateixa no havia publicat absolutament res sobre la final ni tampoc va escriure cap missatge durant el partit. Encara menys un cop va ser derrotada la seva parella. Però centenars de persones van anar a buscar diverses fotografies d'Edurne per emetre una gran quantitat de comentaris feridors i masclistes. A Twitter, directament va ser tendència per un fet -l'errada de De Gea- que no tenia cap responsabilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor