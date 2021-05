L'escriptor Narcís Comadira i l'editora Maria Carme Dalmau, guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura

La 47a edició dels Premis Nacionals de Cultura, organitzada pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) ha reconegut aquest dijous la feina dels artistes i creadors del país. L'acte ha estat presentat per l'escriptora, actriu i productora cultural Estel Solé, que ha començat reivindicant la cultura: "Volem vida més que mai i la cultura és vida". Un missatge que s'ha estès en els diferents premiats. Cinc artistes guardonats que reconeixen trajectòries, però també projectes joves i al teixit associatiu.Narcís Comadira, premiat per la seva trajectòria com a poeta, pintor i traductor, ha fet un repàs a la seva obra i ha afirmat que és "molt gratificant i satisfactori" que després "d'una vida dedicada a la creació" els encarregats de vetllar per la cultura del país li atorguin aquest reconeixement.El guardó més emotiu ha estat el reconeixement a l'editora Maria Carme Dalmau, cofundadora de l'editorial Rafael Dalmau i única dona que signar el manifest fundacional de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, l'any 1978. Dalmau, que s'ha mostrat "atemorida" per sortir al carrer "després de tant temps", només ha tingut paraules d'agraïment pels "organitzadors, el jurat, els editors i els llibreters i per tots els que treballen per la llengua catalana".Pel que fa a la resta de premis, l'artista electrònica Mónica Rikić ha rebut un guardó que creu que és un reconeixement a tota una comunitat d'artistes que fa anys que treballen per "fusionar l'art, la ciència i la tecnologia, cosa que permet projectar la societat i les persones que volem ser en el futur". Rikić diu que "cal entendre el món com una confluència entre molts àmbits" i promoure espais per protegir la cultura.Maria Contreras, una fotògrafa documental especialitzada en qüestions socials, també ha estat premiada. Contreras ha llançat una consigna molt clara i dirigida a les persones més joves: "No escolteu a les persones que us diguin que no sereu capaços". La fotògrafa també diu que el premi l'anima a seguir "amplificant la vida de les persones que no estan sent reconegudes" i recordant les dones que estan fent coses per canviar el món.El Festival Dansàneu, que combina dansa i territori, ha estat l'últim dels premiats. Rut Martínez, directora del festival, ha agraït a tots els que van precedir a l'equip que ara organitza el Dansàneu i ha reivindicat que "només amb la cultura val la pena avançar".Vinyet Panyella, directora del CoNCA, ha tancat l'acte reconeixent els mèrits dels premiats i explicant que l'acte significa la "represa" de la normalitat, però no per tornar a la situació anterior, que era de "precarietat permanent i institucionalitzada"."Volem garanties laborals per exercir professionalment la cultura", ha expressat. Panyella creu que la pandèmia ha fet que hi hagi "compromís per reivindicar" la cultura com un "dret de la ciutadania" i demana crear les estructures per "arribar a tot el territori".

