El Barça lloga el Camp Nou als aficionats per jugar-hi

Els aficionats tenen una última oportunitat per entrar al Camp Nou aquesta temporada. Això sí, no com a espectadors -ja no queden partits- sinó com a jugadors. El club llogarà l'estadi durant el juny per fer-hi partits entre grups d'amics, una pràctica que ja s'ha realitzat en ocasions anteriors.El preu per persona és de 300 euros. L'experiència inclou un escalfament de 15 minuts i un partit de 60 minuts amb un mínim de 40 minuts disputats per cada jugador. El pack també assegura l'àrbitre per al partit, entrenadors, un dispositiu mèdic d'assistència primària, aigua, Gatorade i una entrada al Tour del Camp Nou i el Museu per cada jugador i un acompanyant.Els partits barrejaran grups fins a sumar 36 persones -18 per equip-. A més, cada jugador pot portar dos acompanyants a l'estadi per 30 euros cada un. El club ha obert un espai a la seva pàgina web per demanar data. De moment, només hi ha disponibles quatre torns. Els dissabtes 5 i 12 de juny a les 10 i les 13 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor