Neix Patronal Catalana per combatre contra la «casta» empresarial i sindical

"Sense complexos. Agressiva. Lliure. Apolítica. Combativa". Aquests són alguns dels epítets que el grup promotor de la nova Patronal Catalana ha utilitzat per definir el projecte d'organització empresarial que s'ha presentat aquest dijous a Barcelona, i que ja va avançar NacióDigital. Neixen amb voluntat de brega. El nucli dur està encapçalat per Pere Barrios, que va llançar el barret al foc després de perdre les eleccions a Pimec el febrer passat. Pere Barrios ha emprat repetidament el terme "casta" per definir les actuals estructures de patronals i sindicats, i s'ha referit a la necessitat de ser "combatius" tant amb ells com amb les administracions. Ha assenyalat que "els sindicats, que fins ara estaven adormits, s'estan despertant i veuen que és el moment de fer soroll", sense cap temor a mostrar-se partidaris d'una confrontació i "traspassar línies vermelles", com facilitar els tipus de contrcates i anar cap "una nova reforma laboral".Barrios ha comparegut acompanyat d'alguns dels seus companys de viatge i ha explicat els objectius de Patronal Catalana, com abaratir l'acomiadament al 50% del seu cost per modernitzar la plantilla de les empreses, canviar la tarifa dels autònoms amb l'opció de quotes reduïdes per als qui treballen mitja jornada, i crear la figura d'aprenent sènior, així com la proposta de noves fórmules fiscals. També defensen eliminar l'impost de successions i transmissions patrimonials.Els impulsors de Patronal Catalana han explicat que volen arribar als 90.000 associats que estableix la llei perquè una entitat empresarial vegi reconeguda la seva representativitat. "Cap entitat els té", ha assegurat Pere Barrios, que ha tingut paraules dures contra Foment del Treball i Pimec, amb qui ha admès no mantenir-hi cap comunicació. "Els coneixem", ha dit.Els promotors de la nova entitat han fet una radiografia de la realitat empresarial, amb un 94% d'empreses amb plantilles de deu o menys treballadors, amb una implicació minsa dels associats en les eleccions patronals i amb un gruix de 300.000 autònoms que "no se senten representats". Han criticat el funcionament de les actuals organitzacions patronals per "burocràtiques" i haver-se convertit "un engranatge més del sistema i haver renunciat a la confrontació" amb les administracions i els sindicats.El president de l'entitat ha subratllat l'apoliticisme de Patronal Catalana, assegurant que no tenen cap lligam amb AnemxFeina, una associació empresarial independentista. "S'ha de ser més coses que independentista", ha afirmat, "si volem representar tot el teixit productiu del país". L'estructura de l'entitat serà volgudament prima, amb unes quotes molt baxes (20 euros anuals les empreses i 5 euros els autònoms). En aquests moments, l'organització reuneix un grup de divuit persones. Barrios ha comparat l'estructura amb la d'entitats que tenen "200 persones treballant-hi".Després de la derrota de Barrios a les eleccions de Pimec, es va produir una bifurcació de camins en el grup de campanya. Una part dels seus integrants continuen a Pimec com aEinesPimec, vinculat a l'ANC. Un altre, encapçalat per Barrios, va optar per crear una nova organització al marge de la patronal d ela petita i mitjana empresa.En el nucli dur de la nova entitat hi ha empresaris en actiu, com Natàlia Guart, de les Terres de l'Ebre, empresària del sector tèxtil; Eduard Porta, de Lleida, de l'àmbit de la consultoria; Núria Viñas, del sector de les fragàncies, o Elisabeth Prieto, de la construcció.

