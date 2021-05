Colau nega qualsevol pacte «personal» amb Valls per ser escollida alcaldessa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estrenat aquest dijous l'agenda institucional amb una reunió amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En la compareixença conjunta posterior a la trobada, que ha servit per encetar una nova etapa de "lleialtat institucional" , Colau ha respost sobre el fet que Jaume Collboni, cap de files del PSC a l'Ajuntament i primer tinent d'alcalde, hagi indicat que va pactar amb Manuel Valls la tria de Colau per allunyar Barcelona del procés. L'alcaldessa ha neta qualsevol acord "personal" amb el regidor francès, que ja està de sortida de la política municipal. També ha indicat que no hi ha hagut cap acord governamental amb ell i, de fet, ha posat de manifest que no ha "influït" en cap àmbit del consistori.Poc abans de la reunió, en una entrevista al programa Cafè d'Idees de RTVE presentat per Gemma Nierga, Collboni ha revelat que la cessió dels vots de Manuel Valls per fer Colau alcaldessa va ser a canvi que el govern municipal de Barcelona no estigués condicionat pel procés. El suport de Valls va ser fonamental perquè l'alcaldessa fos reelegida i per impedir que Ernest Maragall, que havia guanyat les eleccions, assumís l'alcaldia després de les eleccions del 26 de maig del 2019, ara fa dos anys. Colau, en una entrevista a NacióDigital durant aquella campanya , va ser taxativa a l'hora de renunciar als vots de Valls: "No em prestaria mai a operacions estranyes."Jo em presento per guanyar les eleccions, amb més suport que mai. I crec que guanyaré les eleccions. I no em prestaria mai a operacions estranyes per treure o posar gent, i encara menys amb una clau d'aliances amb Ciutadans i el PSC, quan estic dient que vull liderar un govern progressista amb forces progressistes. No faré aliances amb forces de dretes, com clarament és Ciutadans i el senyor Valls", va assenyalat l'alcaldessa el 16 de maig de fa dos anys, quan quedava una setmana per les eleccions."No faré cap acord de govern ni de nomenament amb el senyor Valls. El senyor Valls té un model de ciutat oposat al nostre. I, a més, fa joc brut amb el tema de seguretat, i crec fa mal a la imatge de Barcelona, perquè constantment està desprestigiant la imatge de Barcelona. Defensa unes tesis, tant en clau nacional com en clau social, que estan als antípodes dels nostres plantejaments. Per tant, no faré cap tipus d'aliança estranya amb el senyor Valls. Està totalment descartat això", indicava Colau. L'exprimer ministre francès deixarà aviat l'acta de regidor i tornarà a residir a França

