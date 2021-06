De la reconstrucció social al desbloqueig del conflicte: tots els reptes del Govern d'Aragonès

- Com potenciar el 5G? Una de les prioritats de Puigneró com a conseller del ram va ser l'impuls de la tecnologia 5G, cristal·litzada en la posada en marxa del nanosatèl·lit anomenat Enxaneta. En aquesta legislatura, el Govern haurà d'ampliar la cobertura d'aquest tipus de tecnologia a tots els municipis. També s'aprovarà i implementarà el pla estratègic d'infraestructures digitals per accelerar l'arribada de la xarxa de fibra òptica pública.



- Quines polítiques d'habitatge hi haurà? L'habitatge és un dels epicentres de les polítiques socials d'aquesta legislatura. En l'anterior es va aprovar la regulació dels preus del lloguer, i en aquesta es vol consolidar malgrat el recurs existent davant del Tribunal Constitucional (TC). Els desnonaments són una patata calenta per al nou executiu, també relacionats amb Interior per l'actuació dels Mossos en aquesta carpeta, contestada per la CUP. El compromís és evitar per llei el desnonament de famílies vulnerables.



- Com afrontar peatges i la vinyeta? La vinyeta és exhibida en l'acord de Govern com l'alternativa als peatges, i es presenta com un model de gestió de la mobilitat que integri el manteniment de la xarxa viària, la potenciació del transport públic, la implantació d'eines intel·ligents i la correcció de les externalitats ambientals negatives. La vinyeta ja va ser proposada en l'etapa de Josep Rull com a conseller, però l'Estat no la valida.