La Fiscalia demana 20 mesos d'inhabilitació per a qualsevol càrrec públic i 30.000 euros de multa per a l'expresident de la Generalitat Quim Torra per no haver despenjat a temps una pancarta a favor dels polítics presos del balcó de la Generalitat el setembre del 2019.L'acusa d'un delicte de desobediència, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar 48 hores per despenjar el cartell i l'expresident no ho va fer al·legant que l'ordre vulnerava la llibertat d'expressió. Finalment el tribunal va ordenar als Mossos d'Esquadra que la retiressin, però abans ho van fer uns treballadors del Palau.L'entitat espanyolista Impulso Ciudadano va demanar al TSJC que obligués Torra a retirar la pancarta. La sala contenciosa-administrativa va admetre la petició de mesures cautelars i el 19 de setembre va manar la retirada. El 23 de setembre el TSJC va donar 48 hores a l'expresident per complir l'ordre. Torra no va despenjar la pancarta al·legant que la decisió no era ferma i es podia recórrer. Segons l'expresident, la pancarta era un exercici dels drets de llibertat d’expressió, participació política i exercici de càrrec representatiu.El tribunal va recordar que les mesures cautelars en l’àmbit contenciós-administratiu s'han d’executar immediatament encara que es puguin recórrer posteriorment, i el mateix TSJC li havia advertit el 26 de setembre a Torra. La pancarta finalment es va retirar el 27 de setembre després que el TSJC ho hagués encomanat als Mossos d'Esquadra.

