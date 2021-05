Els surrealistes segells «antiracistes» que s'han girat en contra de Correus

En Correos creemos que el valor de una persona no debería tener color, por eso lanzamos #EqualityStamps: una colección de sellos en la que cuanto más oscuro sea el color del sello, menor valor tendrá. Reflejando así una injusta y dolorosa realidad que no debería existir. — Correos (@Correos) May 25, 2021

Su campaña anti-racista consiste en darle menos valor al negro? Si es anti-racista no deberian todos los colores valer lo mismo? Los dejaron caer al nacer? — Seba (@Seba__NQN) May 26, 2021

como somos iguales el negro vale menos pic.twitter.com/oinOvWPr40 — Laia Marqués (@laiamarques) May 26, 2021

Les xarxes socials han tret fum les últimes hores davant la nova campanya de màrqueting de Correus. L'empresa pública ha intentat posar en marxa una operació suposadament antiracista que no ha estat ben rebuda per part de la població.La campanya consisteix en treure al mercat quatre nous segells autoadhesius per commemorar el primer aniversari de l'assassinat d'un policia a George Floyd als Estats Units. L'acció es fa en col·laboració amb SOS Racisme.La polèmica ha arribat amb l'execució de la idea. I és que per combatre el racisme, Correus ha decidit que els segells més clars siguin els de més valor, i els més foscos costin menys. "La col·lecció Equality Stamps lluita contra el racisme mostrant una injusta i dolorosa realitat que no hauria d'existir", expliquen des de Correus.Així, els segells volen reflectir la desigualtat de la societat fent que "com més fosc és el color del segell, menys valor tindrà". En aquest sentit, els preus es mouen entre els 70 cèntims (el més fosc) i 1,60 euros (el més clar).La nova col·lecció de segells ha aixecat polseguera a les xarxes socials. A Twitter, milers d'usuaris s'han indignat en trobar la campanya de mal gust, ja que consideren que reflectir aquesta realitat és donar-li veu al racisme.

