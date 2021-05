Ferrovial assumeix la gestió del Servei d'Emergències de Catalunya del CAT112 durant els propers deu mesos

, segons han confirmat fonts del 112. La companyia ha guanyat el "contracte d'emergència" convocat per l'organisme després que l'empresa que fins araentrés en concurs voluntari de creditors per problemes econòmics i no pogués continuar fent la feina.Els més dedel Centre d'Emergències de Catalunya (CAT 112) que treballen a les seus de Barcelona i Reus passen a estar sota l'òrbita de Ferrovial i faran les tasques d'atenció telefònica en les mateixes condicions que fins ara. La firma prestarà el servei fins el 31 de març del 2022 i a principis d'any es convocarà un nou concurs.El comitè d'empresa del CAT112 havia lamentat en les darreres hores que des de l'organisme no se'ls hagués informat quina empresa gestionaria el servei a partir d'aquest dijous. La notícia l'han rebuda a poques hores del canvi de prestatària.El CAT112 ha explicat que després de la renúncia de Grupo Norte es va oferir la feina a tres empreses que ja tenen relació amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, però que tan sols una va presentar oferta. Tot i que inicialment havien apuntat que no s'anunciaria el nom de l'adjudicatari fins que no comencés a treballar, finalment s'ha fet públic unes hores abans de la mitjanit.L'altra qüestió que preocupava els empleats era cobrar el sou dels primers 26 dies de maig, així com la part proporcional de la paga extra de juny -quasi cinc dels sis mesos-. Segons han apuntat fonts del comitè d'empresa, tot i les dificultats econòmiques aquest dimecres Grupo Norte s'hauria compromès a pagar els diners de la nòmina de maig. Sobre la part de la paga extra de moment no han rebut resposta

