«Se'n sortirà?»: així rep el món econòmic el nomenament de Jaume Giró

"Veiem la seva arribada al Govern amb optimisme. Jaume Giró entén que la prioritat del Govern és assegurar la recuperació econòmica i la reactivació, i és molt important que el conseller d'Economia conegui a fons la situació de la indústria". Així s'expressa una persona propera a la gran patronal sobre la designació de Jaume Giró com a nou conseller d'Economia i Finances , en el Consell Executiu que ha promès els seus càrrecs aquest dimecres. Aquesta és la sensació generalitzada en els entorns de Foment del Treball i Pimec des que es va conèixer que l'exdirector general de la Fundació Bancària la Caixa seria el titular de la cartera d'Economia en el govern presidit per Pere Aragonès.El nomenament de Jaume Giró com a nou conseller d'Economia i Finances ha estat ben rebut per la major part dels sectors econòmics, segons fonts empresarials recollides per. El sentiment majoritari és de confiança en una major "racionalitat" en el si del Govern i un descens de l'"emotivitat" que ha caracteritzat la política catalana.Un dels empresaris que forma part de la direcció de Foment explica a NacióDigital que "Giró respondrà a les preocupacions de la majoria de la ciutadania, que en aquests moments són sortir del forat de la pandèmia, superar el sotrac de la crisi del 2008, que encara és present, i deixar enrere les conseqüències no buscades del procés"."Giró només podrà superar el repte amb racionalitat i rigor. El terreny de l'emocionalitat ja està atapeït", assegura un altre exponent empresarial, vinculat a un laboratori proper a la patronal. Aquest dimecres, el mateix president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, feia bona cara davant el nomenament i considerava que el nou conseller podia ser un "catalitzador" per garantir una política centrada en la recuperació.Des de la patronal de la petita i mitjana empresa, sempre s'ha mostrat "respecte per les decisions populars a les urnes i pel Govern que surti elegit". Des del 14-F, des de Pimec es va estar insistint, com també des de Foment, en la necessitat urgent de formar govern i engegar la legislatura. Fonts properes a la cúpula de Pimec, destaquen que donen un "vot de confiança" al nou conseller d'Economia i consideren que l'arribada de Jaume Giró reforça el "perfil més tecnocràtic" de l'executiu.Des de l'empresariat més proper a Pimec, es considera que el factor Giró encaixarà bé en un context de "menys immobilisme per totes parts", un context que es veurà reforçat per "la represa de la taula de diàleg i la concessió dels indults". Un escenari que posarà fi a "un temps massa llarg d'incertesa".Però més enllà de la bona rebuda, els interrogants s'acumulen sobre l'escenari futur i la capacitat de maniobra que tindrà el nou conseller. Un directiu molt influent en els àmbits empresarials assenyala que la fotografia del moment "planteja massa equacions per resoldre" i posa aigua al vi: "Jaume Giró no té un partit al darrere. És un independent que s'haurà de subordinar al president i al vicepresident. A més, la xarxa de relacions bastida des dels càrrecs directius que ha exercit no són els mateixos que els de la vida política".La mateixa font apunta que Giró ja ha rebut aquests dies algunes crítiques molt dures, "com segurament mai ha rebut anteriorment. La vida política no té gaire a veure amb la Caixa. Tindrà un marge estret de maniobra i la pregunta és: se'n sortirà?".

