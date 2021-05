"Me la sua el català". Aquesta és l'expressió catalanòfoba que va lamentar el periodista de TV3 Carles Castellnou que li hauria etzibat a finals de març un agent de seguretat de Prosegur contractat per Adif a l'estació de Sants. Una actitud que quedarà impune, segons ha reconegut el govern espanyol en una resposta per escrit al diputat del PDECat Ferran Bel, qui s'havia interessat per les mesures que es prendrien arran d'aquest fet.Segons l'executiu espanyol, Adif -que gestiona les estacions i vies de tren- va requerir a Prosegur que investigués els fets que va denunciar Plataforma per la Llengua "donada la gravetat" d'aquests. Les conclusions, però, van ser que "les versions dels incidents denunciats difereixen de forma considerable", posant en qüestió així la denúncia de Castellnou.Amb això, Adif ja en té prou per assegurar que "no es pot proposar cap penalització a l'empresa adjudicatària amb la informació de part disponible". I tanmateix, el govern espanyol assegura en la seva resposta que "a Adif no es permeten comportaments com els supòsits denunciats i així es fa saber a les empreses adjudicatàries". Aquesta resposta s'ha publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial de les Corts Generals i es pot llegir a continuació:

Resposta del govern espanyol by naciodigital on Scribd

“No voy a hablarte catalán”. “Me la suda el catalán” Agents de seguretat contractats per @Renfe a Barcelona Sants pic.twitter.com/Xc7hqWLV6V — Carles (@krlescastellnou) March 30, 2021

En les preguntes plantejades, Ferran Bel recordava que Adif ja va retirar un vigilant de seguretat de Sants per un comportament racista a principis del 2019, ja que, segons subratllava llavors l'empresa pública, aquesta exigeix "respecte i educació amb els ciutadans". El diputat del PDECat requeria si, en aquest cas, també es va actuar de la mateixa manera, al contrari del que el govern espanyol admet que va passar.Igualment, Bel preguntava com es garantiria l'atenció en català als usuaris per part de tot el personal treballador, incloent els vigilants, una qüestió sobre la qual no aprofundeix la resposta. Aquesta simplement afirma que "Renfe compleix amb la normativa aplicable en matèria de llengües cooficials i vetlla pel tracte respectuós i adequat als clients per part de tot el personal propi i de les empreses amb les que manté contractes".Carles Castellnou va denunciar el 30 de març a les xarxes socials que els vigilants de seguretat es van negar llavors a atendre'l en català i que un d'ells hauria exclamat: "Me la sua el català". "Potser Renfe i Adif contracten Prosegur sense l'obligació que els vigilants tinguin l'obligació de parlar en català", va assenyalar, però igualment va demanar: "Educació, el primer".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor