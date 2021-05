Els millors protectors solars, segons l'OCU

Arriba l'estiu i la protecció de la pell del sol esdevé crucial. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat 25 de les cremes solars més comunes de supermercats, perfumeries i farmàcies i n'ha destacat les millors.La més destacada, segons el rànquing de l'OCU , és Nivea Sun Leche Protege & Broncea, de factor de protecció 30 i amb en format esprai, amb un preu de 15 euros. La segona és la loció Biotherm Waterlover Sun Milk, amb un preu de 20,85 euros.Pel que fa a les cremes solars de protecció 50 apareix com el millor producte Avène Lait Enfant 50+, formulada per a nens. L'organització de consumidors recorda que és important triar una crema que protegeixi tant dels rajos UVA, responsables de l'envelliment de la pell, com dels rajos UVB, que causen cremades.

