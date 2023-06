Els millors protectors solars, segons l'OCU

Arriba l'estiu i la protecció de la pell del sol esdevé crucial.ha analitzat diverses vegades els productes que es venen en mercats i farmàcies per facilitar la compra i l'ús als clients. Després d'estudiar més d'una vintena de les cremes solars més comunes n'ha destacat les millors.La més destacada, segons el rànquing de l'OCU , de protecció 50, és la més destacada de la temporada. Es ven a tots els establiments per un preu de 14 euros (aproximadament). Destaquen especialment la seva aplicació en la pell dels nens.El segon producte que destaca l'OCU és, de factor de protecció 30 i amb el format esprai, que es ven per un preu de 15 euros. La tercera que destaquen des de l'entitat és La Roche Posay Anthelios Crema Confort SPF30, que s'utilitza especificament per a la cara. La venen a un preu aproximat de 19 euros.L'organització de consumidors recorda que és important triar una crema que protegeixi tant dels rajos, responsables de l'envelliment de la pell, com dels rajos, que causen cremades. Als Països Baixos, per exemple, donaran crema solar de manera gratuïta als seus ciutadans per frenar els casos a de càncer de pell.

